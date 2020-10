Koszykówka

Polpharma Starogard Gdański 90-97 Legia Warszawa

Piątek, 16 października 2020 r. 19:24 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 97-90 z Polpharmą Starogard Gdański. Jest to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo podopiecznych Wojciecha Kamińskiego, ale jednocześnie już siódma wygrana w tym sezonie!



Pierwsza część meczu ułożyła się dla Legii znakomicie. Po pięciu minutach "Zieloni Kanonierzy" prowadzili 16-6, a kwartę zakończyli z 15-punktową przewagą. Druga odsłona należała z kolei do gospodarzy, którzy mozolnie odrabiali straty i w pewnym momencie doskoczyli na dwa punkty (31-33), ale do szatni legioniści schodzili prowadząc pięcioma punktami.



Mecz z Polpharmą był ostatnim w barwach Legii dla Michała Sokołowskiego. Trenerzy postanowili jednak, że reprezentant kraju zacznie mecz na ławce rezerwowych. Na parkiecie pojawił się dopiero w trzeciej kwarcie i szybko zanotował cztery asysty. Po przerwie obie skutecznie rzucały obie drużyny przez co trzecia odsłona zakończyła się wynikiem 27-23 dla Legii i w sumie 9-punktowym prowadzeniem.



W ostatnią część spotkania lepiej weszl podopieczni Kamińskiego, którzy odskoczyli na 12 punktów, ale Polpharma bardzo szybko doskoczyła na 4 oczka (70-74). Pięć minut przed końcową syreną do ataku znów ruszyli legioniści i po trafieniach za trzy punkty Morrisa, Sokołowskiego i Karolaka (dwa) ponownie zwiększyli przewagę do 12 punktów (76-88) i nie pozwolili wyrwać sobie zwycięstwa.



Kolejne spotkanie nasz zespół rozegra w sobotę, 24 października o godzinie 17:35 ze Stalą Ostrów Wielkopolski - ten mecz rozegrany zostanie w hali na Bemowie.



PLK: Polpharma Starogard Gdański 90-97 Legia Warszawa

Kwarty: 10-25, 24-14, 23-27, 33-31



Polpharma Starogard Gdański [punkty, za trzy]

10. P. Olisemek 21

25. T. Allen 19 (1)

3. J. Washington 15 (3)

6. J. Jarecki 8

24. S. Haney 3 (1)

---

33. G. Surmacz 12 (4)

7. S. Kowalczyk 12 (3)

69. M. Itrich 0

12. S. Walda -

15. S. Urbański -

35. K. Reszka -

77. R. Chorab -



Legia Warszawa [punkty, za trzy]

24. J. Morris 23 (3)

1. J. Bibbins 19 (3)

3. J. Karolak 14 (2)

33. E. Watson 9

14. G. Kulka 7 (1)

---

91. D. Wyka 11 (1)

31. G. Kamiński 6 (2)

15. A. Linowski 5 (1)

8. M. Sokołowski 3 (1)

18. M. Konopatzki 0



Komisarz: R. Kuczyński

Sędziowie: D. Zapolski, S. Moszakowski, F. Marek



widzów: 450



