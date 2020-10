Trening: Remy indywidualnie, powrót Miszty

Środowy trening pierwszej drużyny Legii rozpoczął się o godzinie 11. Podobnie jak we wtorek w zajęciach wzięło udział 23 zawodników. W trakcie dołączyli Williamy Remy i Cezary Miszta . Francuz na razie jednak tylko biegał dookoła boisk. Po 20-minutowej rozgrzewce zawodnicy rozpoczęli gierkę na skróconym polu gry, a trening został zamknięty dla przedstawicieli mediów. W treningu udział wzięli: Bramkarze: Boruc, Cierzniak, Tobiasz Obrońcy: Astiz, Juranović, Konik, Lewczuk, Luis Rocha, Niski, Stolarski, Wieteska Pomocnicy: Antolić, Andre Martins, Cholewiak, Cielemęcki, Kapustka, Kisiel, Luquinhas, Macenko, Valencia, Wszołek Napastnicy: Pekhart, Rafael Lopes To właśnie z tych zawodników sztab trenerski będzie wybierał wyjściową jedenastkę na piątkowy mecz z Cracovią. Początek starcia o Superpuchar Polski o godzinie 20:15.

Czaro - 9 minut temu, *.chello.pl Do lata 2021 może uda się trochę odgruzowac, kontrakty kończą się kilku zbędnym piłkarzom, ciekawe tylk okto za nich :Remy, Astiz, Lewczuk, Cierzniak, Stolarski Sanogo Rocha Cholewiak Gwila Kante Boruc - chyba tylko tych 3 ostatnich bym zostawił a jak Wy? odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 28 minut temu, *.play-internet.pl Dajcie sobie spokój z Remym....Albo niech truchta wokół boiska tak do końca kontraktu.... Bez przerwy... odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl To i tak silny skład do pyknięcia pasów, tylko w jakiej są formie ??? odpowiedz

