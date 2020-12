Biblioteka legionisty: Biało-czerwoni 1921-2018

Przed trzema laty wydany został album wydawnictwa GiA z okazji 100-lecia PZPN, w którym podsumowane zostały występy piłkarskiej reprezentacji Polski w latach 1921-2018. W nim oczywiście znajdziemy sporo o piłkarzach Legii, którzy przez te lata regularnie występowali w narodowej reprezentacji.



W elegancko wydanym albumie znajdziemy informacje na temat wszystkich meczów naszej reprezentacji, z datami, składami, strzelcami bramek. Jak zawsze przy tego typu publikacjach przygotowanych przez GiA, możemy liczyć na unikatowe fotografie, a także całą masę statystyk i anegdot. Już w pierwszym oficjalnym spotkaniu naszej reprezentacji, 18 grudnia 1921 roku z Węgrami wystąpił Stanisław Mielech - postać niezwykle istotna w historii Legii, który wówczas akurat reprezentował barwy Cracovii.



Pierwsze spotkanie na stadionie Wojska Polskiego nasza reprezentacja rozegrała 26 października 1930 roku w obecności ponad 10 tysięcy widzów. "Rozgrywany w tym samym dniu, ale dwie godziny później jeden z dwóch meczów reprezentacji - w przeciwieństwie do tego w Pradze w pełni oficjalny. Jedenasty w kronikach (nie licząc amatorów Austrii) rywal Polski. Najwyższe do tej pory zwycięstwo bez straty gola. (...) Po raz pierwszy grano na Stadionie Wojska Polskiego, drugiej arenie w stolicy i ósmej w kraju, na której gościła reprezentacja narodowa (rozegra na nim aż 68 spotkań)" - czytamy notkę z tego meczu, wygranego przez biało-czerwonych 6:0.



Zestawienie meczów Polaków kończy się na spotkaniu numer 813, które 6 października 2017 roku, Polacy na Stadionie Narodowym w Warszawie rozegrali w ramach eliminacji do mistrzostw świata. "Tylko dwóch trafień zabrakło do odnotowania 1400. gola w kronikach biało-czerwonych. Licznik kwituje 1398" - zauważa autor. I tego typu spostrzeżeń, informacji nt. debiutów, ostatnich meczów w reprezentacji (i wielu innych ciekawostek), znajdziemy w albumie całe mnóstwo. Na 440 stronach mamy ogrom wiedzy, podanej w bardzo przystępny sposób - pozycji tej nie trzeba czytać od pierwszej do ostatniej strony. Tym bardziej, że poruszanie się po interesujących nas latach i "imprezach", jest bardzo proste.



Ostatnich kilkadziesiąt stron stanowią podsumowania, tabele, rankingi, zebrane w rozdziale "ludzie, fakty, rekordy, mecze, kraje, miasta, stadiony". Dowiemy się więc ile razy Polacy grali z jakim przeciwnikiem, na których stadionach rywalizowali. Nie mogło zabraknąć spisu wszystkich piłkarzy (wraz ze statystykami, tj. liczbą występów, bramek itd.), którzy rozegrali co najmniej jedno spotkanie w pierwszej reprezentacji Polski. Lektura jak najbardziej godna polecenia, zresztą jak zdecydowana większość publikacji tego kultowego wydawnictwa.



Tytuł: Biało-czerwoni 1921-2018 (album)

Autor: praca zbiorowa (pod przewodnictwem Andrzeja Gowarzewskiego)

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 440

Cena: 99 zł



