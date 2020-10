Rugby

Walkower dla AZS-u AWF Warszawa

Środa, 7 października 2020 r. 21:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby zweryfikowała rezultat meczu I ligi rugby pomiędzy AZS AWF Warszawa a Legią Warszawa jako przegrany przez Legię walkowerem 0-25. Na boisku akademicy wygrali po zaciętym meczu 27-26, co dawało Legii jeden punkt. Decyzja o walkowerze oznacza cofnięcie tego punktu i nałożeniu jednego punktu minusowego.



Uzasadnienie decyzji:



Regulamin I Ligi Rugby, Sezon2020/2021 (dalej również „Regulamin I Ligi”), zawiera w Rozdziale II Uczestnictwo, ust. 10.3 przepis w brzmieniu: „Aby dokonać 8 zmian z boiska muszą zejść zawodnicy grający na pozycjach 1, 2 i 3, a na ich miejsce mogą wejść tylko zawodnicy wskazani w protokole zawodów pod nr 16, 17 i 18 lub inni wskazani zawodnicy w tym również przebywający na boisku zgodnie z regulacjami 3.10, 3.11 i 3.12 przepisów gry”.



W meczu I Ligi Rugby z dnia 3 października 2020 r. pomiędzy AZS AWF Warszawa a RC Legia Warszawa zespół Legii złamał w/w przepis Rozdziału II Uczestnictwo, ust. 10.3 Regulaminu I Ligi poprzez dokonanie ósmej zmiany w sytuacji gdy co najmniej jeden zawodnik I linii młyna nie został zmieniony. Dodany przepis odwołuje się bezpośrednio do Przepisów Gry w Rugby (dalej również „Przepisy Gry”) Rozdział 3 Drużyna ust. 5.-12., które są tłumaczeniem Laws of the Game Rugby Union Chapter 3 Team p. 5.-12. znajdujących się na stronie World Rugby.



Zarówno z „polskich” jak i „światowych” przepisów wynika, iż w protokole meczowym może znajdować się maksymalnie 23 zawodników (15 zawodników składu podstawowego i 8 na rezerwie). Wśród tej 23 musi być 6 zawodników przygotowanych do gry w I linii młyna. Zawodnicy przygotowani do gry w I linii młyna muszą być odpowiednio oznaczeni (w protokole, w tym rezerwowi) oraz mogą rozpocząć mecz na innej pozycji (również muszą być odpowiednio oznaczeni w protokole). Odpowiedzialność za odpowiednie wytrenowanie i doświadczenie wszystkich zawodników nominowanych do gry w pierwszej linii młyna ponosi drużyna. Najistotniejszym wnioskiem płynącym z tych przepisów jest odpowiednie ułożenie składu drużyny, jeśli bowiem drużyna nie dysponuje 6 zawodnikami przygotowanymi do gry w I linii młyna, wówczas może wyznaczyć maksymalnie 22 zawodników do gry, w tym 7 rezerwowych, w tym młynarz i filar (mówią o tym bezpośrednio zapisy ust. 8 i 9 Rozdział 3 Drużyna Przepisów Gry). Idąc dalej w przypadku jednego zmiennika w I linii młyna drużyna może wyznaczyć maksymalnie 18 osobowy skład meczowy (3 rezerwowych w tym jeden pierwszoliniowiec). W przypadku braku zawodników rezerwowych mogących zastąpić zawodników I linii młyna do protokołu może zostać wpisana jedynie piętnastka (bądź mniej), bez możliwości zmian. Dodatkowo przepis Rozdziału II Uczestnictwo, ust. 10.3 Regulaminu I Ligi, będący przepisem szczegółowym względem przepisów World Rugby, precyzował sytuację, gdzie ósma zmiana mogła być wykonana jedynie w sytuacji gdy dwóch z trzech zawodników I linii młyna zostało zmienionych.



W przedmiotowym spotkaniu RC Legia Warszawa, dokonując w 75. minucie ósmej zmiany wprowadziła na boisko zawodnika nr 22 Adriana Kościelskiego w miejsce zawodnika nr 14 Lenartowicza. W tym momencie na boisku nadal przebywał (był na nim do końca meczu) zawodnik z nr 3 Bartosz Bardziński, a zatem ósma zmiana została dokonana z naruszeniem w/w przepisów. Zgodnie zaś z ust. 10.5 Regulaminu I Ligi dokonanie podczas meczu nieprawidłowej zmiany jest tożsame z grą w tym meczu nieuprawnionego zawodnika. Z kolei stosownie do §53 ust. 1 lit. b Regulaminu Dyscyplinarnego za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego klubom wymierza się karę weryfikacji zawodów jako walkower.



Drużynom przysługuje odwołanie od tej decyzji.



