Magnesy od NS do kupienia w piątek

W przerwie piątkowego meczu o Superpuchar z Cracovią, Nieznani Sprawcy prowadzić będą sprzedaż nowego legijnego gadżetu, a mianowicie magnesów "Kapitalne miasto", z motywem znanym z jednej z sektorówek zaprezentowanych swego czasu na meczu z Lechem. Cena magnesu to 15 złotych, a zakupu dokonać można będzie pod gniazdem. "Cały zysk pozwoli nam robić kolejne oprawy. A Wam pozwoli mieć unikalny super gadżet. Znajomi będą zazdrościć. Teściowa będzie opowiadać koleżankom w kościele. Musicie go mieć!" - informują Nieznani Sprawcy.

