16-18.10: Weekendowy rozkład jazdy

Mecz Legii z Zagłębiem rozegrany zostanie bez udziału publiczności, zresztą podobnie jak wszystkie spotkania zaplanowane od soboty. Nasi koszykarze zagrają w piątek wyjazdowe spotkanie w Starogardzie Gdańskim - na trybunach będzie mogło pojawić się 25 procent pojemności hali. Transmisja w Polsacie Sport Extra. Futsaliści zagrają w niedzielę z Futsalem Oborniki (transmisja na sportowa.tv), zaś siatkarze w sobotę zmierzą się w wyjazdowym meczu z Metrem Warszawa. Na Sardynii ekipa żeglarskiej Legii od wczoraj rywalizuje w finale Sailing Champions League - wyścigi potrwają do niedzieli. Rozkład jazdy: 16.10 g. 17:35 Polpharma Starogard Gdański - Legia Warszawa [kosz] 16.10 g. 19:45 Odra Opole - Radomiak Radom 17.10 g. 14:00 RKS Ursus - Legia II Warszawa [ul. Sosnkowskiego 3] 17.10 g. 16:00 AZS UJK Kielce - Legia II Warszawa [kosz] 17.10 g. 17:00 Metro Warszawa - Legia Warszawa [siatka, ul. Dereniowa 48] 17.10 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - Resovia 17.10 g. 18:00 Legia Ladies - GOSiRki Piaseczno [IV liga kobiet][ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 14:00 Legia Warszawa - Futsal Oborniki [futsal, ul. Gładka 18] 18.10 g. 14:30 FC Den Haag - Vitesse Arnhem 18.10 g. 16:00 UWKS Legia - Jedność Warszawa [B-klasa][ul. Okopowa 55a] 18.10 g. 17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin Lech II Poznań - Olimpia Elbląg (przełożony) Młodzież: 17.10 g. 08:30 Polonia Warszawa III 08 - Legia LSS U12 [ul. Konwiktorska 6] 17.10 g. 11:00 Legia LSS U11A - UKS TKM Tomice 09/10 [ul. Łazienkowska 3] 17.10 g. 12:00 MKS Ząbkovia Ząbki 03/4 - UWKS Legia 03/4 [Ząbki, ul. Słowackiego] 17.10 g. 12:30 Legia LSS U11B - Wicher III Kobyłka 09 [ul. Łazienkowska 3] 17.10 g. 12:00 Olimpia Elbląg 06 - Legia U15 [CLJ U15][Elbląg] 17.10 g. 13:00 Varsovia 08 - Legia Ladies U14 [ul. Międzyparkowa 4] 17.10 g. 13:30 Znicz Pruszków 05 - Legia U16 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4] 17.10 g. 14:00 MOSiR Mińsk Maz. 07 - Legia U14 [Mińsk Mazowiecki] 17.10 g. 14:00 Legia U17 - UKS SMS Łódź 04 [LTC boisko 7] 17.10 g. 14:30 Legia Ladies LSS U15 - Mazovia Grodzisk Maz. 07/8 [ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 10:00 Legia U12 - AP Żyrardowianka Żyrardów 09 [LTC, boisko 7] 18.10 g. 12:00 Legia U13 - Drukarz Warszawa 08 [LTC, boisko 7] 18.10 g. 12:15 Legia LSS U10A - AP Zina 10 [ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 12:30 Polonia II Warszawa U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz, ul. Konwiktorska 6] 18.10 g. 12:30 Legia LSS U9 - MKS Hutnik II Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 12:30 Legia U11 - KS LAS 10 [ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 14:00 Legia U10 - Barca Academy 11 [ul. Łazienkowska 3] 18.10 g. 14:00 RKS Ursus II 08 - Legia LSS U13 [ul. Sosnkowskiego 3] 19.10 g. 17:00 Legia Warszawa U-19 - Akademia Koszykówki Komorów U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

KARMEL - 2 godziny temu, *.vectranet.pl legia wygra!!!! odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Zaglebie ! "L" !!! odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl FC Den Haag 2-0 Vitesse A. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zaglebie S. 3-1 Resovia Rz. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl RKS U. 1-3 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Lech II P. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

LW - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Odra O. 2-2 Radomiak R. odpowiedz

