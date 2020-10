Od soboty znów mniej kibiców na stadionach

Czwartek, 8 października 2020 r. 14:37 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Od najbliższej soboty, 10 października, na terenie całego kraju wprowadzone zostaną nowe obostrzenia związane z COVID-19. Oznacza to, że stadiony piłkarskie będą mogły wypełniać się w zaledwie 25%, a nie jak miało to miejsce do tej pory, w 50% pojemności. W przypadku Legii dostępnych będzie ok. 7500 miejsc, przy czym stołeczny klub sprzedał ponad 7000 karnetów na bieżący sezon. Nowe obostrzenia nie dotyczą piątkowego spotkania o Superpuchar Polski z Cracovią.