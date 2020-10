Występ Gwilli w reprezentacji Gruzji

Walerian Gwilia z Legii Warszawa wystąpił w reprezentacji Gruzji w półfinałowym barażowym meczu o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy z Białorusią. Gruzja wygrała 1-0, a Gwilia wszedł na boisko w 65. minucie, zmieniając Otara Kiteiszwiliego. Gruzini w finale barażu zagrają ze zwycięzcą meczu Macedonia Północna - Kosowo, który zostanie rozegrany dziś o godz. 20:45. Gospodarzem finału zaplanowanego na 12 listopada na godz. 18:00 będzie Gruzja.

ww - 3 godziny temu, *.chello.pl Brawo, Walerian! odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @ww: obejrzyj jego minuty na boisku to zniknie optymizm odpowiedz

Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech już tam zostanie i nie wraca. Obędziemy się bez tego Pana. odpowiedz

