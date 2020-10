Mecz o Superpuchar jednak bez fanów Cracovii

Zaplanowane na piątek spotkanie o Superpuchar Polski pomiędzy Legią Warszawa i Cracovią, rozegrane zostanie bez udziału kibiców gości. Fani Cracovii zapisy na wyjazd do Warszawy zakończyli na początku tygodnia i w trasę ruszyć mieli autokarami. Legia nie robiła żadnych problemów z przekazaniem biletów dla przyjezdnych. W czwartek jednak, decyzją wojewody mazowieckiego, podyktowaną przez sanepid, okazało się, że mecz odbędzie się bez udziału kibiców gości. W pierwotnym terminie, 9 sierpnia, mecz od początku miał być rozgrywany bez kibiców gości - wówczas w całym kraju nie było przyzwolenia na przyjmowanie na stadionach fanów drużyn przyjezdnych. Mecz Legia - Cracovia rozpocznie się o godzinie 20:15. Liczba widzów na trybunach będzie ograniczona do 50% pojemności stadionu.

PZPN - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I tak Cracovia wygra SUPERPUCHAR tego życzy im 99% Polaków. odpowiedz

Le Ja - 2 godziny temu, *.orange.pl Mimo, że z Cracovią nam nie po drodze, to jednak: Piłka Nożna Dla Kibiców!!! odpowiedz

(L)Łomża(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Olać ten mecz. odpowiedz

LEGIA - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak zwykle! Gamonie jeb... ! Piłka nożna dla kibiców ! odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jeszcze zobaczymy czy w ogóle ten mecz się odbędzie... odpowiedz

