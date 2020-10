Kucharski: Piłkarze są, zespołu nie było

Dopiero tydzień po odpadnięciu z europejskich pucharów głos zabrała osoba z pionu zarządzającego częścią sportową Legii. Wywiadu Przeglądowi Sportowemu udzielił dyrektor sportowy Radosław Kucharski i powiedział o przyczynach odpadnięcia, zwolnieniu Vukovicia i planach na najbliższe okienko. - Wszystkie spotkania, pod każdym względem, były słabsze od tych z poprzedniego sezonu. Mówię o liczbie stworzonych sytuacji, pomyśle, sposobie poruszania się po boisku, rozwiązywaniu sytuacji, podejmowaniu decyzji. Wszystko się popsuło, było ociężałe i wolniejsze o jedno-dwa tempa. Każde statystyki – ofensywne i defensywne – mieliśmy gorsze. A skład wcale nie wyglądał słabiej. Każdy piłkarz, dosłownie każdy, grał dużo poniżej możliwości. Już niedługo kibice zobaczą, jakie mają umiejętności i będą mieli przyjemność z oglądania Legii. Ale w tamtym momencie zawiedliśmy wszyscy. Drużyna nie funkcjonowała na boisku, była wycofana, brakowało błysku, który mieliśmy w zeszłym sezonie. Sportowiec funkcjonujący w zespole powinien wymagać od siebie i kolegów pełnego poświęcenia, brania odpowiedzialności za mecz - mówi Kucharski. - Omonia i Qarabag były lepiej od nas zorganizowane i przygotowane do meczów, lepiej funkcjonowały na boisku. (...) Odpadliśmy po decyzjach personalnych, indywidualnych – technicznych i taktycznych – błędach, które na tym poziomie nie powinny się zdarzyć. Podejmowaliśmy bardzo słabe decyzję, które w rezultacie w ofensywie i defensywie nie przyniosły zamierzonych działań. (...) Nie przegraliśmy wyłącznie z powodu złej taktyki, mierzyliśmy się z lepiej poukładanym zespołem, ale indywidualne umiejętności piłkarzy były po naszej stronie. Przy niewiele słabszych rywalach, tej różnicy nie widać. Piłkarze są, zespołu nie było - tłumaczy dyrektor sportowy Legii. Kucharski przyznał, że Legia sprzedała Michała Karbownika poniżej wartości, choć klub nie stanął nad finansową przepaścią. Dyrektor zapowiedział także, że zimą w drużynie pojawi się więcej młodych zawodników, a odsunięcie od treningów z jedynką Mosóra, Cielemęckiego i Włodarczyka spowodowane było tym, by latem nie siedzieli na ławce rezerwowych, a łapali minuty i byli gotowi na grę jesienią. Zimowe okienko ma być kreatywne i nie będzie 2 mln euro na transfery. Dlaczego Vuković musiał odejść? - W kwietniu ubiegłego roku zaczęliśmy budować drużynę i przetrwaliśmy trudne momenty. W nowych rozgrywkach, po meczu z Górnikiem, musieliśmy wybrać: ryzykujemy i próbujemy minimalizować straty albo gramy dalej, choć niewiele wskazuje, że dojedziemy do Europy. Chcieliśmy dać drużynie dodatkowy bodziec. Prowadząc biznes właściciel patrzy, czy jest szansa osiągnąć sukces. Jeśli ma wątpliwości, działa, coś zmienia, by zrealizować wyznaczony cel. Drużyna funkcjonowała źle od początku rozgrywek, stąd zmiana - wyjaśnia Kucharski. Całą rozmowę możecie przeczytać na stronach Przeglądu Sportowego .

grzesiek - 3 minuty temu, *.centertel.pl No i to jest wlasnie glupie myslenie. Co dało zwolnienie Vuko? A no nic nie dało tylko wiekszy balagan teraz bedzie na boisku.



Lepiej zadac sobie pytanie czemu najgorsza forma przypada na sierpień i wrzesień? odpowiedz

Kibic emeryt - 10 minut temu, *.centertel.pl Taka jest właśnie prawda o naszej Legii z jednym wyjątmiem ale dużą winę ponosi sam autor i za to powinien być zwolniony .Głównym celem był awans a sprowadza się gościa do odbudowy z brakiem możliwości i wykupu???To tylko jeden z przykładów nie do obrony . odpowiedz

czizys - 10 minut temu, *.virginm.net Obludnicy... Slowem nie wspomna o tym ze to oni stworzyli druzyne niezdolna do grania. Zwalanie winy na wszystko i umywanie racek. Przeciez ten klaun zostal przez mioduskiego wyslany na linie frontu zeby zebrac caly obstrzal .... argumenty ma zalosne. Kucharski czlowieku to wy z miodkiem stworzyliscie grupe nie znajacych sie pilkarzy z ktorych polowa ma zaleglosci roczne albo i wieksze! Mioduski pierwszy winny wszystkiego a ty parobku za nim nastepny w kolejce! Musicice zniknac z tego klubu im predzej tym lepiej. Mioduski oddaj wladze w pionie sportowym zapalencom z sercem. Bo korposzczury zniszczycie to co zostalo!!! Chcemu ludzi obeznanych w pilce i szanowanych w swiecie pilki z autorytetem i kontaktami. Mioduski nie nadajesz sie sama twoja osoba wprowadza zament bo pilkarze nie widza zadnej stabilizacji i planu wiec ich potencjal jest nie wykorzytany czyli maleje.... mentalnie jak i fizycznie sie kurcza. Zawijajcie sie z tego klubu ale wczesninieij zjdzcie odpowiednich zastepcow... mysle ze aleko ninieietrzeba szukac. Miodek lapsie jak ci zalezy na dobrze Legii wykonaaj ten ruch!!!!!!! odpowiedz

Mck - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Pehart to jest twoj kot..Juranivuc też..Sprowadzenie w większości pomocników i napastników pod których każdy zespół się ustawia wysoko bo ich dynamika jest taka ze szybciej by Boruc dobiegł za akcją..Chyba ze graliśmy na farta czyli dośrodkowanie i może wpadnie..Poprostu jak chce się grac to się gra teraz kreatywnie a nie jak Jak w Polskiej Lidze laga i jakoś bedzie..Wie Pan słaby wywiad tak jak slabe rozeznanie na rynku..Z każdym zespołem co odpadaliśmy mial.jakiegos szybkiego napastnika ze nasi obrońcy byli 90 minut w strachu ze jak będzie prostopadła pilka to się obsraja i niestety tak było..A obrońcy przeciwników mogli ale patrzec z litości..Wez zagraj z Pechartem w Polu Karnym...Litosci..Nigdy nie bylem tak wkur... odpowiedz

Po(L)noc - 27 minut temu, *.73.156 "Chcieliśmy dać drużynie dodatkowy bodziec"

Przyznam, że do tej pory nie byłem przeciwnikiem obecnego prezesa, wręcz widziałem w jego poczynaniach jakiś cel, doszukiwałem się długo terminowej ścieżki.

Jednak ostatnią zmianą trenera przesunął mnie do chyba licznego grona przeciwników. I nie przez to że odpadliśmy z pucharów i obecnie słabo wyglądamy sportowo, ale właśnie przez to, że wywalił trenera, w którego każdym geście widać przywiązanie do klubu, kilka tygodni po tym jak odzyskał mistrzostwo, zamienił go na trenera pod każdym względem gorszego, licząc, że przed najważniejszym meczem sezonu pod kontem finansowym, da drużynie 'dodatkowy bodziec'.

Ryzykować to można w kasynie, a nie w klubie piłkarskim. Tutaj potrzeba stabilizacji.

Niestety, ten ruch pokazał, przynajmniej mi (bo wcześniej tego nie dostrzegałem), że może i nasz prezes chce dobrze, czego mu nie chcę odebrać, ale do prowadzenia klubu piłkarskiego się niestety nie nadaje....

odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 31 minut temu, *.orange.pl Właściciela nie ma nigdy nie było. Dyrektor sportowy to taki przysłowiowy frajer osiedlowy nieudacznik i lebiega . MIODUSKI LICHWIARZU WONT Z LEGII odpowiedz

eduardo - 46 minut temu, *.249.78 Właściciel jest - Prezesa nie ma

Bazarowicz jest - Dyrektora sportowego nie ma

Wuefista jest - Trenera nie ma odpowiedz

Ja - 51 minut temu, *.vectranet.pl Czyli, krótko mówiąc, wina trenerów, bo Radek nasprowadzał takich kotów, że głowa mała. Powoli zaczynam rozumieć, dlaczego Mioduski jeszcze go trzyma - w unikaniu odpowiedzialności nie mają sobie równych. Obaj. odpowiedz

lob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Szrotu nasprowadzał, a teraz zwala winę na wszystkich tylko nie na siebie.

No i najlepsze jest to łganie - "Kucharski przyznał, że Legia sprzedała Michała Karbownika poniżej wartości, choć klub nie stanął nad finansową przepaścią."

Nie musieli sprzedawać poniżej wartości, ale chcieli pewnie zrobić prezent angolom przynajmniej za 5 mln. Euro....Mają chłopy gest, a co nie można ? odpowiedz

(L)ukasz - 1 godzinę temu, *.zicom.pl "Prowadząc biznes właściciel patrzy, czy jest szansa osiągnąć sukces. Jeśli ma wątpliwości, działa, coś zmienia, by zrealizować wyznaczony cel. Drużyna funkcjonowała źle od początku rozgrywek, stąd zmiana.

" - to jest nasz prezes...i jego biznes. odpowiedz

Kibolek - 25 minut temu, *.orange.pl @(L)ukasz: To jest twój prezes : lichwiarz paser oszust złodziej nieudacznik . I pewnie jak ty chodzi grzecznie w maseczce jak każdy covidianin 19sty odpowiedz

