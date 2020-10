Komentarze (43)

Mario Marki - 3 minuty temu, *.chello.pl Zawsze i wszendzie polucja je.ba.na bendzie! odpowiedz

Szymon - 13 minut temu, *.chello.pl ha ha ha nawet zapomniałem o meczu. Do czego ten obsrany pudel doprowadził? odpowiedz

herakles - 20 minut temu, *.orange.pl wylaczylem w przerwie i juz ni wlaczam - wrocila kopanina jak za sa pinto i zapewne dluuuuuuuugo sie nie zmieni na lepsze... bo reprezentacja u21 swiniaka grala dzis tak samo. Trzeba byc wyjatkowym durniem by zatrudnic tego wieprza a mioduski bez najmniejszych watpliwosci nim jest! odpowiedz

paisLey - 21 minut temu, *.232.246 Oprawa WOW

Szkoda tylko ze przekaz jest nie dobry dla klubu odpowiedz

Kwas70 - 26 minut temu, *.oktv.se Widac brak rytmu meczow ego, pilka im przeszkadza albo zmeczenie sezonem. Gwiazd qurw. Ich jego mac odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 26 minut temu, *.btcentralplus.com Gdzie Boruc ?? Pijak !!!!! odpowiedz

Leśny Dziadek - 26 minut temu, *.centertel.pl Super oprawa: Czas Apokalipsy, rezyser D. Mioduski:)))))))) odpowiedz

herakles - 27 minut temu, *.orange.pl Kapustka,Valencia, Juranović, Pekhart to nie "wzmocnienia" a powazne oslabienia.

sytuacje bramkowe 7-1 dla cracovii, strzaly celne 3-0 dla cracovii... odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 27 minut temu, *.btcentralplus.com Mioduski, Co ?.... odpowiedz

L - 29 minut temu, *.175.160 Ale graja łapciuchy. LEGIA MISTRZ!!! odpowiedz

Pusia - 30 minut temu, *.vectranet.pl Przychodzicie dalej ma stadion czyli pudel ma jasne info. Jest dobrze! odpowiedz

piłkarzyki - 40 minut temu, *.chello.pl już widać, że grają na zwolnienie trenera... odpowiedz

Hiszpan - 43 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Cierzniak+Lewczuk+Astiz = 109 lat. Wsoaniała polityka Mioda i Kucharsjiego. odpowiedz

Zbyszek - 44 minuty temu, *.plus.pl Emocje jak na grzybach odpowiedz

Darek - 45 minut temu, *.t-ipconnect.de Wieteska już się połamał.Może to i lepiej. odpowiedz

(L)1916(L) - 28 minut temu, *.tpnet.pl @Darek : W Fife będzie grał odpowiedz

Optymsta - 46 minut temu, *.t-mobile.pl Ale dno...i wodorosty..i kupa mułu..... odpowiedz

Wolfik - 48 minut temu, *.mm.pl Mecz wygląda jak spotkanie zbieranin z dwóch bloków a nie pojedynek mistrza ze zdobywcą pucharu. odpowiedz

antek - 50 minut temu, *.play-internet.pl Tego oglądać się nieda odpowiedz

janusz22 - 50 minut temu, *.centertel.pl poki co ocena mocne 0/10 :-) zero pasji , zero walki ,zero ambicji odpowiedz

Koko123 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Mamy bardzo słaby skład ale najgorzej jest w obronie i ataku, nawet jeśli wygramy to na ligę kadra na może top 5 odpowiedz

KibicL - 1 godzinę temu, *.net.pl Peckchart nie ważne czy strzelił z główki 3 razy, ale takiego drewna dawno nie widziałem niech ob robi wypad jak najszybciej odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl @KibicL: Tu i Lewandowski by się nie sprawdził. Napastnik żyje z podań. A kto tu ma podać, Valencia, Kapustka, Martins? odpowiedz

Jaro - 1 godzinę temu, *.com.pl Valencia jest za słaby na mocną polska ligę. Niech wraca do słabej angielskiej. :) odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Fizycznie pilkarze wygladaja juz dobrze. Z Vuko na pokładzie na bank bysmy zdobyli ten SP. A tak tozmiana trenera,składu, sposobu gry. I w efekcie pilkarze znowu nie zgrani. Eh. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl 7 min meczu a juz widać, ze są flaki z olejem. Stoperzy będą mieli siedemset podań a do przodu zero gry. odpowiedz

(L)1916(L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Czesio już dziś przegrał odpowiedz

Kriss61 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl strims.world odpowiedz

herakles - 1 godzinę temu, *.orange.pl Na żylecie "chcemy trenera nie poznańskiego frajera". Przyłaczam się. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @herakles: dokładnie... odpowiedz

Markus Merk - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Polsat odpowiedz

danieLo - 1 godzinę temu, *.comcast.net ma ktos link do transmisji? odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl A gdzie maseczki? odpowiedz

Legia 1916 - 1 godzinę temu, *.info.pl Bracia jakis link do meczu odrazu pisze brak polsatu pzdr odpowiedz

SNS - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Legia 1916: ma taki:



http://strims.world/LegiaWarszawaCracovia.php



ale jakość jak z kartofla. odpowiedz

ADAMOWICZ ALE NIE PAWEŁ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Legia 1916: Nie masz Polsatu sport !

To niezła załamka

odpowiedz

Qwerty - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ciekawe co tym razem Legia pokaże, najważniejsze mecze i tak przepadły odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.master.pl Nowa taktyka, Cierzniak do Pekharta ? :D odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Arek: hehe dobre odpowiedz

(L)ucki (L)ook - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Josip Juranović drewno na prawej obronie :( Podłapią go jak Qarabağ i po meczu, wjadą tą prawą stroną jak dzik w żołędzie =D odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Wkłady tylko zwycięstwo!!! odpowiedz

