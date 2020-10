Klątwa trwa

Sędziowie

Główny: Wojciech Myć

Asystent: Konrad Sapela

Asystent: Radosław Siejka

Techniczny: Łukasz Szczech



m4 - 55 minut temu, *.chello.pl Dziady...zaczal bym od winienia tych pseudo kopaczy a nie szukania winnych wszystkich wokol odpowiedz

Goclaw - 1 godzinę temu, *.centertel.pl JA SADZE ZE PUDEL POWINIEN DOSTAC SZANSE- W 4 LIDZE !!!!! odpowiedz

45540 - 1 godzinę temu, *.kth.pl To był kolejny z najbardziej depresyjnych meczy Legii w ostatnich latach. Chętnie bym taką ankietę zobaczył: najbardziej depresyjne mecze Legii w ostatnim 10 leciu. Ten byłby w 5. To głowa nie gra. Fakt Michniewicz odwalił wieś z Qarabaq. Powinien grać tak jak z Dritą. Przekombinować łatwo, ale to co jest dziś - to jak co roku o tej porze zupełne dno. Legia jest nieprzygotowana fizycznie, tacy sami piłkarze w środku, na skrzydłach tylko Wszołek, atak byle jaki, obrona wiekowa. Kto to ogarnia ? Ale pier...lnik, masakra ! Superpuchar - hahaha ! Ktoś mi ostatnio powiedział - Legia nie istnieje ! To prawda. Who next ? Oby ktoś bez prześladowań i z zagranicy. Ktoś kto kocha piłkę - ktoś taki jak ten włoch w Leeds. Brak mi słów, czas na zmiany ! odpowiedz

Tomek c - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nasz trenerio:

- przegrał awans do LE

- przegrał bardzo ważny mecz w el me do 21 lat

- przegrał superpuchar

4 mecze 3 arcyważne porażki.

Idealny trener na legie

Lech w tym sezonie chyba będzie mistrz. Ale nie dlatego że jest tak dobry ( bo nie jest) ale dlatego że wpuścił nam konia trojańskiego do szatni. Dramat odpowiedz

peru123 - 1 godzinę temu, *.chello.pl zmieniamy Łazienkowska na mioduskowska i k.r.a ok odpowiedz

Andrze7 - 1 godzinę temu, *.154.128 Cierzniak zero pojęcia o obronie rzutów karnych , gdzie był Czesiek pseudo trener pewnie z pseudo prezesem odpowiedz

Czarny76 - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com Myśle ze czas najwyższy wpaść do szatni!!! odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Proponuję konkurs:

Najciekawsza akcja dzisiejszego meczu:

Najciekawsza akcja ostatnich pięciu meczów:

Najciekawsza akcja ostatnich dziesięciu meczów:



Po telefonie do przyjaciela;

Nie było takiej akcji



odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zbieranina nie drużyna. Nie da się na to patrzeć. Valencia i Kapustka to nieudacznicy ktorzy przyjmują piłke na 5 m. W czym oni są lepsi id tych którzy grali wcześniej? Gdybyśmy wygrali ten puchar po karnych to i tak miałbym go w d... Chodzi o koszmarną grę. I znow nie o wrażenia estetyczne, tylko efektywność, żeby były jakieś sytuacje. Tu wogóle nie ma gry bez piłki, wszyscy stoją... podają niedokładnie, głupio wybierają nawet jeśli da się do kogoś zagrać. Nie wierzę w Michniewicza i po prawie 3 tyg. jego pracy nie widać nic. odpowiedz

Legionista zaorany.... - 1 godzinę temu, *.nstream.pl Klątwa to niestety prezesik pudełek mioduski czy jakoś tak odpowiedz

LegiaNaZawsze - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie jest tragedią, że przegrali w karnych, bo zaważył jeden karny, źle uderzony. Takie są karne. Tragedią jest, że przez 94 minuty nie potrafili strzelić gola przeciętnej drużynie z naszej kopanej ligi. Dramat, smutek i rozpacz. odpowiedz

juhas - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie wiem czy sie ze mną zgodzicie ale to co sie dzieje w Legii to dramat o ile te kompromitacje w postaci braku awansu do faz grupowych europejskich z trudem ale można zrozumieć tak porażkę ze słabą Cracowią już nie wg. mnie tu są do wymiany wszyscy piłkarze cały sztab szkoleniowy i oczywiście prezes a ten mecz jeszcze uświadomił jedną rzecz dlaczego tak szybko odpadamy w pucharach przecież nasi kopacze grają w chodzonego odpowiedz

funto75 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co jeszcze trzeba przegrać! Jestem odporny na porażki bo jestem z L od ponad trzydziestu lat ale oglądanie naszej drużyny obecnie jest jakimś koszmarem, nie chce powiedzieć, że za karę. Legio QUO VADIS!? odpowiedz

Malimiak - 1 godzinę temu, *.chello.pl Nawet karne u siebie przegrali. Nie trzeba było gonić wyniku bronić się bo siły wroga mocne. Rozkład całkowity. Nic już nie zostało tylko logo LEGIA odpowiedz

widz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl TEGO NIE DA SIĘ OGLADAĆ. WSPOLCZUJE TYM NA TRYBUNACH odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Siedem lat nieszczesc z tym prezesem. Lustro zbil czy co? odpowiedz

kibic Lecha - 1 godzinę temu, *.co.uk Brawo wy buhaha, gdzie wy do LE, skoro wy nawet miernej Cracovi nie potraficie pokonac :D odpowiedz

Cult⚽️King - 1 godzinę temu, *.50.69 @kibic Lecha: a ci znowu ooo ale napompowani... odpowiedz

WAWA Orbitek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale mamy autostradę kompromitacji...

Vuko aleś ten zespół rozwalił! odpowiedz

Matek - 1 godzinę temu, *.proneteus.pl Przestań !!!!!!!! CZŁOWIEKU MYSEĆ O KASIE.Jesteś chytry i chcesz na naszej LEGI robić kasę !!! Jesteś niedolnym prezesem !!! A do tego chytrosć Twoja zakuca interesy własne !!!! Jesteś człowiekiem który ma do około siebie frajerów którzy doją Cię na kasę a efektów żadnych nie Ma !!! Zajmi się interesami !!!!! Własnymi !!!!a LEGIĘ !!!!Daj źondzic ludziom na tym co znajom!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Najlepszy komentarz top 1 - 1 godzinę temu, *.50.69 paisLey - 3 minuty temu, *.128.147

@ZIBI: Popieram

Piłkarze nie czuja odpowiedzialności grają jak grają ważne ze hajs się zgadza odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.centertel.pl Koło 70 minut urwał mi się film.....nudaaaa.... Kto jest zaskoczony wynikiem? Nie przypominam sobie takiej lipy z grą i co więcej, brakiem perspektywy na poprawę. Bez ładu i składu absolutnie. Chyba Mioduski dna legijne źle rozumie w czasie kontraktowania piłkarzy, zero umiejętności i zero zadziorności, to chyba nie w tym klubie. Wyszli jak na sparing z kibicami. Ja rozumiem że ten superpuchar to lipa, ale taką grą okazują brak szacunku kibicom i klubowi, a sobie nie wystawiają najlepszej laurki. Z resztą już od dawna. Zaorać i zacząć od początku, niestety Miodek wszystko rozpitolił, brutalne, ale prawdziwe. Brakuje tej drużynie liderów którzy coś by potrafili i jak nie idzie to pociągnęli wózek. Wieje przeciętnością aż strach. Życzę nam wszystkim szybkiego powrotu do normalności. odpowiedz

PN - 2 godziny temu, *.telkab.pl Czekamy na bramkę.... czekamy na składaną akcję ... odpowiedz

Batman111 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dlaczego Artura nie było chociaż wiadomo że jest kocur na karne a każdy normalny mógł przewidzieć ,że karne są bardzo realne ?? odpowiedz

Saska Kępa (L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Produkty piłkarskopodobne bezczelnie podszywający się pod piłkarzy naszej ukochanej Legii i tyle w temacie. odpowiedz

Jerz z Potoku - 47 minut temu, *.chello.pl @Saska Kępa (L): słusznie prawisz Kolego, ale skromnie sądzę, że to przede wszystkim "prezes dekady" bez mała od 3,5 roku podszywa się pod nieomylnego włodarza klubu. Z jakim skutkiem? A to chyba nietrudno osądzić!

Wbrew pozorom, owe "produkty piłkarsko podobne" są jedynie żałosną pochodną jego poczynań...

Serdeczności odpowiedz

WarszawskaOchota - 2 godziny temu, *.orange.pl Bardzo bym chciał żeby Legie kupił jakiś rozsądny facet.

Bardzo bym chciał żeby Legia miała prezesa i dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia.

Bardzo bym chciał żeby Legia miała trenera z wizją i doświadczeniem.

Bardzo bym chciał żeby Legia znów miała Polski skład podobnie jak w 1996 roku.



Ot takie marzenia, meczu nawet nie ma co komentować.

Do dna jeszcze daleko ale kurs jest obrany właśnie na dno i co najgorsze nie ma żadnego kapitana na pokładzie który by ten kurs zmienił ku powierzchni. odpowiedz

pjoter - 2 godziny temu, *.amazonaws.com Burleska trwa, i trwać będzie w najlepsze dopóki El Loko będzie dalej Nas gwałcił psychicznie.Proponuje zrzutkę na taczkę dla tego patoprezesa!!! odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl H... z piłkarzami bo to pajace !!! Mioduski won !!! Legia to my Kibice !!! odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dimas...kurzawa? I Ty chcesz iść w lepszym kierunku dobrzy i tani to Kapustka, Wszołek, Valencia, i tak dalej i tak dalej. Od pewnego czasu bierzemy właśnie jak to napisałeś ludzi wolnych, czy bez kontraktu i widać skutek, umiejętnością jest kupić kogoś, wydobyć, zachęci pomimo kontraktu gdzie indziej. Pewnie kurzawa by do nas chciał bo bez klubu i kasa pewnie dobra za kontrakt i podpis, ale kiedy on ostatnio zagrał dobry mecz, myślisz chyba jak prezes odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Z przodu tylek, z tylu tylek, z lewej strony tylek, z prawej strony tylek, w dole tylek, na gorze ktos oproznia nocnik, a w srodku Legia...Do tego doprowadziles ten klub, czas kupic taczke, napelnic lajnem, zamowic Ubera i kurs na Lazienkowska. Gowniana sprawa to wszystko, kupa totalna... odpowiedz

To pokaż - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: co potrafisz ,dziadu leśny , odpowiedz

Leśny Dziadek - 51 minut temu, *.centertel.pl @To pokaż : Ja nie musze, jak czegos nie potrafie mowie szczerze, ze nie wiem. Ile ci placa za te marne, badziewiaste wpisy? odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.domynet.pl Przyjeżdża Cracovia z Probierzem i świętuje na Łazienkowskiej. Co za czasy. odpowiedz

R - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Przegrać dwa mecze w jeden dzień.....

To może ino Czesio ???????? odpowiedz

łubudubu - 2 godziny temu, *.chello.pl Spokojnie, podobno Miodek szykuje nam wygraną Legii! Gierka wewnętrzna zaplanowana! Hura! odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @łubudubu: pewnie bedzie remis odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ???????????????????????????????????????????? odpowiedz

Łuki - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ciemność. Widzę ciemność. odpowiedz

kokxik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl jest smutno. rzadko komentuję ale.. Legio! jesteś Legią.. moją Legią. Proszę Cie moja kochana... odpowiedz

Pudel vel goła dupa pawiana - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dziadostwa część dalsza! Pośmiewisko i żenada.... Coscie sku... Uczynili z tą krainą... To początek końca.... odpowiedz

piorek7 - 2 godziny temu, *.33.129 Może niektórzy niech się odbudują w rezerwach kupmy jakiegoś stopera a z przodu najlepiej Rosołka przynajmniej młody cała ta trójka nie strzeli do stycznia wiecej niz 5goli jak strzeli wogole obradowic valencje martins rocha i te napadziory do 2 odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl MIODUSKI,ŻĄDAMY NOWEGO PREZESA



Na kij nam nowy prezes którego i tak wybierze Mioduski. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Popatrzcie na te twarze...Czeresniak, Maliniak i Burak....Zapisaly sie w historii klubu na zawsze...Ps. Proponuje wlaczyc drugi licznik wstydu - Superpuchar... odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl A gdzie młodzież ??? Kim my kur...a gramy ? Jest napastnik w dwójce, stoper i skrzydłowy nie lepiej im dać szansę niż jakiemuś Lopezowi co dla kasy przyszedł??? Żenada Kurzawa też bez klubu to też go bierzemy - taki teraz trend nigdzie Cię nie chcą to chodź do Legii... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Dimas: młodzież grała na kadrach, wiec dzisiaj dostali wolne odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.virginm.net @Dimas: na meczach reprezentacji mlodzieżowych odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.plus.pl nie śpiewajcie Staruch tej piosenki Nie poddawaj się... bo valencja i reszta takich słów nie rozumie to na bank, nawet wszołek nie zrozumiał odpowiedz

Optymista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Walić to!!! ważne ze już jest WEEKEND !!!! hahahaahhhaahahahahhaahaah odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.mm.pl Pudel, wynoś się z tego klubu!!! ???????????? odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Czuję do nich wstręt... odpowiedz

legioo - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek jest tu winny i nie gadajcie głupot że nie. Zaczął płacić kopaczom których pozbywali się kluby by im nie płacić ani 10euro ale w Legia miały być gwiazdy bo u nas zagraniczny to już gwiazda . gówno prawda . Ja już chcieli ściągać to trzeba było szukac młodych dać im pensje normalna i szanse na lepsze życie w innych lepszych klubach. A Legia posciagala dziadów dali im pensje jak na Polskie warunki jak by byli królami a nic nie grają. Teraz sprzedają Polskie perełki za grosze by móc opłacić tych dziadów. Brawoo odpowiedz

Maniek - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdzie jest ta Legia, która znamy z dawnych lat, z waleczności, wychodzili na mecz w stanie prawie trzezwym(były o tym programyw tv. I co? Potrafili, mogli, chcieli. Zależało tym zawodnikom żeby zostawić serducho na murawie. A teraz co jest? Kasa, misiu, kasa. Jego mać. odpowiedz

Cult⚽️King⚽️Warsaw - 2 godziny temu, *.50.69 Oprawa!Cool!A to co na boisku,to owoce ostatnich zajêć I dni wolnych ,tu za to sztab jest do zwolnienia a Mioduski niech szuka prezesa I dyrektora sportowego....

odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Iga Swiatek na Prezesa. Mioduski wyp..... odpowiedz

12346 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl wstyd... Panie prezesie sprzedaj klub bo robisz z niego dno..i żenadę...

Szkoda słów krytyki na Pseudo pana prezesa .. odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Paranoja, to co się dzieje to jest jakiś absurd, żeby oddać jeden strzał na bramkę? Z azerami pierwszy strzał oddali chyba w 78min kur... Nie kumam za co mają płacone. Przecież oni grają za karę. Mioduski niech się zawija póki jeszcze może bo nerwy poniosą niedługo i ktoś nie wytrzyma. WSTYD. odpowiedz

Retro - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Sebo(L) : nieraz mi się wydaje że mają wręcz zabronione strzelać bramki i wygrywać... O co tu k... Chodzi? Chłopaki z pierwszej ligi więceej by strzelili co widać po beniaminkach... odpowiedz

Jarek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Nasi piłkarze to prostytutki ! odpowiedz

TOMASZ - 2 godziny temu, *.chello.pl ASTIZ jednym z najlepszych w LEGII , a reszta kopaczy chyba powinna zmienić zawód , albo chociaż drużynę. odpowiedz

Nie poddawaj się... - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl Ta pieśń poza ogólnym zażenowaniem i przypałem nic nie wnosi. Z drugiej strony do tych "piłkarzy", dyrektorów, prezesów nic już na pewno nie jest w stanie dotrzeć. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Luquinias i ..........dalej daleko nikt!!!Mioduski na bramkarza i do pomocy i do ataku i mistrz jest nasz odpowiedz

Ginka - 2 godziny temu, *.chello.pl @Michał: skromnie przypomnę, że w meczu z Karabachem Czesio Śmieszek Michniewicz (CŚM) rzeczonego piłkarza desygnował do gry "już" w 62 min. Prawda, że wygląda to niezmiernie optymistycznie?! odpowiedz

legiaskisla - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Nie ma ani 1 wartościowego piłkarza w Legii ani 1. Jest Luquinhas ale on jest tylko szybki potrafi zrobić zwod i na tym koniec , strzały tragedia , podania tragedia. i nikt Mladenovic będzie ciągna grę czasem wrzuci odbije się od pekharda i wpadnie. Lech ich zje. odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.84.166 @legiaskisla: I kto to mówi. Mówi ci coś nazwa STJARNAN? ;))))))) Przedstawiciel jednej z potęg islandzkiej ekstraklasy? odpowiedz

ZIBI - 2 godziny temu, *.chello.pl Znów Prezes Midek winny ? haha :) Ludzie po prostu dużo najemników którzy Naszą Legię mają w d... Tylko Kasa się liczy n o i warto zobaczyć jaki kurs bo trzeba dorobić :) Od ponad 30 lat kibicuje Legii i w uczciwość kopaczy średnio wierzę. Szybko za Vuko zatęsknicie oby się mylił tak kopacze załatwili Magierę i Janka Urbana a teraz dla tylko tak napiszę kiedy przyszedł spadek formy w Legii kiedy komu przedłużono kontrakt chyba każdy wie kto karty rozdaję . Do tych co o Leśnym piszą jaki on super to tylko tak napiszę jeszcze rok dwa jego rządów i za długi Legia w 4 lidze by grała albo za długi przejęta. Zaznaczam Miodek nie jest z moich bajek ale takie rozdawnictwo jak Leśny prowadził to już Legii dawno by nie było. odpowiedz

JFk - 1 godzinę temu, *.chello.pl @ZIBI: Na całym świecie, w najlepszych klubach dziś masz najemników i jakoś grają...bo umieją. odpowiedz

ZIBI - 1 godzinę temu, *.chello.pl @JFk: U nas też umieją tylko im się nie chce. Dopóki ustawki kopaczy będą przeciwko trenerowi to tak zawsze będzie wyglądało. Zobacz w Anglii czy Niemczech tam na o jedną pozycję 3-4 graczy się stara a u nas grajki trenerów zwalniają. Reszty tłumaczyć nie będę. odpowiedz

Livescore - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech dalej grają u buka! Mioduski myśli że u buka się dorobi dziad golodupiec... W końcu nikt nie będzie obstawiał na tych dziadów... odpowiedz

paisLey - 2 godziny temu, *.128.147 Wiedziałem ze tak będzie ...

odpowiedz

Elka - 2 godziny temu, *.net.pl Brawo miodek. Kolejny przegrany puchar i mecz. Ba mało z tego przegraliśmy z drugą drużyną Cracovii. Coś mi się wydaje że w tym sezonie nie tylko nie zdobędziemy mistrza ale nawet nie awansujemy do Ligi Europy. Zresztą z taką grą.



A trzeba było oglądać Harrego Pottera :D.



odpowiedz

lucho_83 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dno i wodorosty odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.cyfrowypolsat.pl Nie wiem ile razy mozna przegrywać w takim sam sposób u siebie, dziadostwo i wstyd, ale to jest dopiero początek wstyd to będzie dopiero po meczu pucharowym z Widzewem przypadkowo wylosowanym po raz drugi, obym się mylił. odpowiedz

Heart - 2 godziny temu, *.net.pl @Arek: wIDZEW gra jeszcze większą kupę niż Legia, jak przegramy z czerwonymi końcówkami to lipa odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mioduski stracil klub, tylko albo o tym nie wie, albo rznie glupa. Nie wiem, co gorsze. W kazdym razie wszyscy z niego leja. Nikt nie bedzie umieral za klauna, ktory mial sen - o Ajaxie, a obudzil sie z reka, w pelnym nocniku... Trwa dobijanie klubu.... odpowiedz

gibon_79 - 2 godziny temu, *.02.net IGA swiatek...

IGA smiga odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Cały zespół zarząd i sztab na biały domek. Depresja jest choroba odpowiedz

(L)eve(L)64 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co niemożliwego może się jeszcze wydarzyć???????????

W tym sezonie z ligi spada tylko jedna drużyna. Nachodzą mnie czarne myśli. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Panie Mioduski!! Dość!!!!!!!!!! Niech Pan sprzeda ten klub zanim doprowadzi Pan Legię do ruiny a tego Panu nie wybaczymy. odpowiedz

Micha - 2 godziny temu, *.14.27 @Pit: I co się napinasz? To jego klub i będzie robił co mus się podoba. Możemy mu skoczyć. odpowiedz

Marecki - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Żenada wstyd tragedia to nie są piłkarze to banda nierobów i obiboków odpowiedz

(Levinho) onet. pl - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Rozumiem, że Pan Boruc wybiera sobie mecze w których zagra. Dzisiaj nie miał ochoty... odpowiedz

singspiel - 2 godziny temu, *.centertel.pl @(Levinho) onet. pl: raz jeszcze przeczytaj co napisałeś, a potem spróbuj pomyśleć odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.mm.pl @singspiel: Akurat bardzo trafnie ujął debilizm, który każe wystawiać zmiennika, bo to puchar i nawet nikomu nie przejdzie przez głowę, żeby na karne wyszedł mimo wszystko Boruc. odpowiedz

anty vuko - 2 godziny temu, *.vectranet.pl zobacz vuko coś narobił odpowiedz

Optymista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mowiłem.nie poddawaj sie....pier..enie o chopine..partalachy...Lech z nich zrobi miazge...jestem realista...... odpowiedz

kibic3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Lepiej na Love Island przełączyć niż tych przystojnych chłopców z Legii oglądać odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jakie to przykre i nawet nie mam na myśli tylko dzisiejszego meczu, ale w ostatnim czasie nie ma znaczenia kto przyjeżdża na Ł3, każdy jak po swoje. Pamiętam czasy gdy idąc na mecz zastanawialiśmy się czy goście dostaną 3, 4 czy 5 a teraz kurnik, sraxa, baba Jaga każdy przyjeżdża strzela, wygrywa i wraca... To jest dramat odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Ale to też jest śmieszne żeby taki mecz wyznaczać wtedy kiedy pół podstawowego składu Legii jest na zgrupowaniach PZPN jednak Legii nie lubi

A tak poza tym Mioduski won!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Banan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wstyd odpowiedz

Ałt - 2 godziny temu, *.chello.pl Wszyscy out. Niech kibice grają - może nie będzie lepiej, ale na pewno weselnej. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Gdyby Iga Swiatek grala to bysmy wygrali. odpowiedz

legiaskisla - 2 godziny temu, *.tpnet.pl brawo jak loczek rozyebal klub gratulacje .

Z taką grą mam nadzieję że Lech zostanie mistrzem a Legia poza top 3 będzie bo kolejnej kompromitacji chyba nikt już nie wytrzyma odpowiedz

word!up - 2 godziny temu, *.inetia.pl Jaka klątwa? Po prostu w Legii brakuje trenera oraz całego sztabu. Jakiś amator musi układać taktykę skoro od kilkunastu meczy brak strzału z dalszej odległości . odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @word!up: Legii brakuje :

-trenera

-pilkarzy

-prezesa

-dyrektora sportowego

odpowiedz

Po co nam mladenovic mamy swoich mlodych - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @word!up: w Legi brakuje trenera pilkarzy scautingu i k...a wszystkego za to mamy emeryta boruca jedze astiza cholewiaka ciezniaka lopesa martinsa antolicia czy ktos z was widzial jakies wyrazy zawodu wsrod wkladow do koszulek ze sie im znowu nie udalo ??? Mieli to w dupie nie bylo zadnych emocji ZADNYCH ..poprostu pojda pod prysznic i pojada do domu kopacze maja w dupie nas kibicow caly sztab trenerski i generlnie cala nasz ukochana LEGIE trzeba przede wszystkim przestac sie z nimi pier...lic ... Przestac kupowac bilety i tyle jak chca tak grac to wyje...c do rezerw cala ta druzyne za wyjatkiem Luginiasa i dac grac MLODYM bo im poprostu sie chce walczyc i biegac !!!!#### odpowiedz

Arek - 2 godziny temu, *.home-net.pl Może jakiś mecz o puchar pocieszenia???? odpowiedz

wtsk - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Arek: chcesz się dobić? odpowiedz

Qwerty - 2 godziny temu, *.mm.pl Kolejny piękny mecz.....tego się nie da oglądać !!!!!! odpowiedz

Cezary1916 - 2 godziny temu, *.com.pl ten wyczyn nie wygranych superpucharów będzie nie do pobicia na lata przez nikogo jedyny rekord którego nikt nam nie odbirze odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Miodulski abdykuj.... Wstyd odpowiedz

MatWij - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo! Bardzo dobry mecz, jak wiele w tym sezonie. PS. Mioduski nieudaczku nie wstyd ci?! odpowiedz

(L) 3mon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Wstyd. odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net Panie Mioduski taczki szykują!!! odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Żadna klątwa. Banda nieudaczników , leszczy i pajacy... odpowiedz

Klakier - 2 godziny temu, *.plus.pl Zapraszam na prawdziwy mecz, jutro o 15, transmisja eurosport, zobaczycie co znaczą emocje odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo.......Nie poddawaj sie, ukochana........Darek Mioduski !!..... odpowiedz

(L)1916(L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Spuścić tych pajaców przez Czajke odpowiedz

Mietek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Patałachy ! odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl BEZNADZIEJA odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czy się stoi czy się leży jednakowo się należy. odpowiedz

Optymista - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl FRAJERZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Wawa (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zaorać odpowiedz

