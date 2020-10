Cztery medale w L'Aquila

Panczeniści Legii zdobyli cztery medale podczas Internazionali D'Italia Open, które odbyły się w L'Aquila. W wyścigach na rolkach Marek Kania zdobył złoty medal na 200m (z czasem 18,590 sekundy) oraz brąz na 500m. Maria Kania wywalczyła srebro na dystansie 200m, a na tym samym dystansie wśród mężczyzn Mateusz Kania zdobył medal brązowy. Wyniki legionistów we Włoszech: 200m: 2. Maria Kania 23.250s 500m: 6. Maria Kania 54.037s 5000m: 8. Maria Kania 5000m: 4. Mateusz Kania 08:20.167 min., 7. Marek Kania 200m: 1. Marek Kania 18.590s, 3. Mateusz Kania 19.110s 500m: 3. Marek Kania 44.887s, 6. Mateusz Kania 46.621s Z kolei w Warszawie, legionistki w składzie: Julia Karczewska, Zofia Szombara, Urszula Dymkowska uczestniczyły w Rodzinna Sztafeta Pamięci im. ppłk. Eugeniusza Tyrajskiego "Sęk", gdzie na 49 zespołów wywalczyły 11 miejsce.

