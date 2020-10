Zbiórka na oprawy przed dzisiejszym meczem

Piątek, 9 października 2020 r. 16:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed dzisiejszym meczem Legii o Superpuchar, Nieznani Sprawcy prowadzić będą zbiórkę na oprawy. Gorąco zachęcamy do wspierania legijnego ruchu ultras. W przerwie meczu pod gniazdem, prowadzona będzie sprzedaż magnesów z motywem jednej z okazjonalnych sektorówek "Kapitalne miasto" (15 zł). Cały zysk z ich sprzedaży również przeznaczony zostanie na cele ultras.



"Koszta opraw wciąż są takie same. A nawet wyższe. Siłą rzeczy zbieramy jednak zdecydowanie mniej niż wcześniej, ze względu na ograniczoną frekwencję. Dziś ostatni mecz gdzie będzie dane wypełnić nam, przynajmniej w teorii, stadion w 50%. Potem wracamy niestety do 25%. A jeśli wszystko dalej będzie tak wyglądało, to pewnie szybciej niż nam się wydaje, mecze będziemy oglądać w TV. Przykra rzeczywistość. Z tym wiele nie zrobimy. Jednak w związku z tym, serdecznie prosimy Was o solidne wsparcie ruchu ultras. To ostatnia w najbliższym czasie możliwość podreperowania naszego budżetu. Liczymy na Was. Opraw nie zamierzamy przestać robić, a za darmo to można co najwyżej dostać trochę nowej musztardy na degustacji w aszanie" - informują Nieznani Sprawcy.