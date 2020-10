Urazy Wieteski, Martinsa i Kapustki

Komentarze (12)

+ dodaj komentarz

dodaj

Vuko - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wieteska to cwaniak. Widział co się szykuje. Tam na wy kontaktu nie było. A tak może powiedzieć ze on zszedł przez kontuzje.

Idz w ta fife grać odpowiedz

hehehehe - 2 godziny temu, *.chello.pl Michniewicz w ksiedze rekordow Guinessa, dwa oficjalne (kluczowe) mecze przegrane jednego dnia, nikt tak nie potrafi odpowiedz

Zielarski - 3 godziny temu, *.co.uk Od pewnego czasu mam wrażenie że jak przychodzi ktoś z ławki z zachodu to pierwszy rok ma dobry, bo jest po prostu lepiej przygotowany od naszych panienek w rytmie meczowym Po roku wpisuje się w zespół i cała szybkość znika odpowiedz

wrt - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Kapustka przeciążony bo nagle zagrał więcej niż przez parę lat , po co go odbudowywać ? To pomył Mioduskiego , pamiętam jak mówił publicznie ,że zapraszamy itd , tak nie może postępować prezes , ogólnie to co się teraz dzieje, doprowadziło mnie na skraj obłędu , naprawdę lepiej żyć w świecie równoległym bez Michniewicza , to nie może być prawda , boję się ,że wyląduję w Drewnicy , bo skoro nie ma tam Mioduskiego w izolatce , to chyba ja jestem chory . odpowiedz

PLBBOY - 4 godziny temu, *.227.22 Żenada. odpowiedz

Pawel - 4 godziny temu, *.net.pl Ilosc przeroznych urazow w Legii na tle innych polskich druzyn jest w moim przekonaniu co najmniej dziwne. Non stop odnawianie sie po raz kolejny tych samych uraz u tych samych pilkarzy... Chyba cos jest na rzeczy o czym wspominal Novikowas odpowiedz

Czaszka - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Pawel: Dokładnie o tym samym pomyślałem. Jak tu ktoś złapie kontuzje, to można uznać, że wróci co najmniej po dwa razy dłuższym czasie niż powinien w normalmalnych okolicznościach. Strach pomyśleć kiedy Veso wróci i na jak długo :/ odpowiedz

meter - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Budowanie siły eksplozywnej w sportach drużynowych się kłania.Ci kolesie będa padać jak kawki bo oprócz fatalnej metodyki treningowej,słabego materiału genetycznego dochodzi zerowa ambicja,która pomogłaby zniwelować braki... odpowiedz

Tomasz - 5 godzin temu, *.orange.pl Dziewczyny... odpowiedz

Le Ja - 6 godzin temu, *.orange.pl Jakbyśmy nie mieli wystarczająco dużo problemów... odpowiedz

Zenek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Przeciążenia? O losie za mało wolnego mieli. odpowiedz

Vander - 5 godzin temu, *.plus.pl @Zenek: dobrze powiedziane odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.