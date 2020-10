Młodzież: mecze piątkowe i sobotnie

Sobota, 10 października 2020 r. 20:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U15 pokonała 11-0 Widzew i utrzymała prowadzenie w CLJ U15 (gr. A). Ta sztuka nie udała się juniorom starszym, którzy ulegli 3-6 Polonii '04 i stracili na jej rzecz 1. miejsce w tabeli. Zespół U16 pokonał 6-1 Radomiaka, grając przez blisko 50 minut w 10-kę. Legia U14 wygrała 9-1 z APN Ostrołęka. Najmłodsza drużyna Legii (U9) pokazała się z bardzo dobrej strony w spotkaniu ligowym z Agrykolą. Gracze o rok starsi zagrali z kolei z Olimpijczykami Warszawa.



Juniorzy UWKS Legii zremisowali 0-0 z Victorią Sulejówek.



CLJ U17: MKS Polonia Warszawa 04 6-3 (1-1) Legia U17

Gole:

1-0 20 min. Kacper Włoch

1-1 28 min. Igor Strzałek (as. Kacper Knera)

2-1 54 min. Jan Piasek

2-2 58 min. Jordan Majchrzak (as. Bartosz Mikołajczyk)

3-2 60 min. Kacper Jakóbczyk

4-2 65 min. Kacper Jakóbczyk

5-2 66 min. Bartłomiej Piotrowski

6-2 68 min. Jan Piasek

6-3 85 min. Maddox Sobociński b.a.



Legia: Tomasz Zieliński [05] – Wiktor Puciłowski [05], Szymon Gaj [05], Sebastian Kieraś, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Bartosz Mikołajczyk [05], Igor Strzałek (68' Szymon Grączewski) – Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (55' Maddox Sobociński)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Legia U16 6-1 (3-0) Radomiak Radom 05

Gole:

1-0 15 min. Oskar Lachowicz (as. Lucio Ceci)

2-0 20 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Borowski)

3-0 30 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Borowski)

4-0 57 min. Filip Borowski (as. Franciszek Saganowski)

4-1 69 min. Maciej Manikowski (rzut karny)

5-1 74 min. Lucio Ceci (as. Filip Borowski)

6-1 88 min. Oskar Lachowicz (as. Lucio Ceci)



Strzały (celne): Legia 14 (9) - Radomiak 12 (11)



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] – Franciszek Saganowski [06](65' Kacper Stankiewicz), Kajetan Pysz [06](46' Igor Szostek), Ignacy Morawski, Lucio Ceci – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz, Kacper Rojkowicz – Roman Zhuk [06](55' Gracjan Gawroński), Filip Borowski, Maciej Bochniak ŻCZ (43 min.). Rezerwa: Hubert Nowak [06](br)

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Kycko



CLJ U15: Legia Warszawa 11-0 (5-0) Widzew Łódź 06

Gole:

1-0 7 min. Karol Kosiorek (as. Jakub Kowalski)

2-0 7 min. Jakub Żewłakow (as. Jakub Kowalski)

3-0 25 min. Jakub Chodkowski (as. Karol Kosiorek)

4-0 36 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

5-0 38 min. Tomasz Rojkowski (as. Karol Kosiorek)

6-0 50 min. Tomasz Rojkowski (rzut karny po faulu na nim samym)

7-0 52 min. Mateusz Szczepaniak b.a.

8-0 68 min. Mateusz Sitek 68' (as. Oliwier Olewiński)

9-0 73 min. Piotr Zieliński b.a.

10-0 74 min. Mateusz Sitek (as. Mateusz Szczepaniak)

11-0 77 min. Jakub Kowalski (as. Mateusz Sitek)



Strzały (celne): Legia 25 (15) - Widzew 6 (2)



Legia: Michał Malinowski (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń (61' Maciej Saletra), Fryderyk Misztal, Jakub Grzejszczak – Kacper Bogusiewicz, Jakub Chodkowski (56' Igor Rosa), Jakub Żewłakow (51' Mateusz Szczepaniak [07]) – Karol Kosiorek (61' Mateusz Sitek), Tomasz Rojkowski (51' Piotr Zieliński), Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia U14 9-1 (4-0) Ostrołęcka APN 07

Gole:

1-0 1 min. Mateusz Różański (dob. strzału Igora Busza)

2-0 8 min. Aleks Płoszka (as. Mateusz Różański)

3-0 15 min. Igor Busz (as. Mikołaj Kotarba, głową)

4-0 23 min. Aleksander Iwańczyk (as. Mateusz Różański)

5-0 51 min. Michał Korba (as. Jan Leszczyński)

6-0 56 min. Maciej Jeleński (as. Michał Korba)

7-0 58 min. Maciej Jeleński (as. Michał Korba)

7-1 65 min. Miłosz Olender (po solowym rajdzie)

8-1 78 min. Szymon Chojecki (as. Kuba Nawrocki)

9-1 79 min. Maciej Jeleński (as. Michał Reterski)



Strzały (celne): Legia 38 (25) - APN 3 (1)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks, Antoni Wasiak-Libiszowski, Leon Falecki, Mikołaj Kotarba, Mateusz Różański, Aleksander Iwańczyk, Kuba Solecki, Michał Korba, Aleks Płoszka, Igor Busz, Leon Ziętek, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Kuba Nawrocki, Sebastian Baranowski, Szymon Chojecki, Jan Leszczyński.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



UKS Olimpijczycy Warszawa 11 - Legia U10



Agrykola Warszawa 12 - Legia LSS U9



Legia: Hugo Tatarnikov, Alexander Walkiewicz, Paweł Pacuła, Artem Lavrentiev, Marcel Stępniak, Dzidek Kinasiewicz, Mikołaj Borski, Maciej Dziankowski.

Trener: Mateusz Ludwiniak, II trener: Tymoteusz Neuff



Po pierwszym, udanym spotkaniu z Agrykolą przyszedł czas na rewanż. Połowę składu stanowili w piątek zawodnicy, którzy w tamtym spotkaniu nie mieli okazji zagrać - w tym mający najkrótszy, kilkutygodniowy staż w Legii Mikołaj Borski. Niezależnie od składu, legioniści spisywali się równie dobrze. Bardziej odważnie niż we wrześniu zagrali zaś gospodarzy, którzy mieli dzięki temu okazję cieszyć się parokrotnie po zdobytych bramkach. Podopieczni Mateusza Ludwiniaka spisywali się jednak niemal bez zarzutu, a ich ofensywna gra mogła się podobać. Dzięki odważnym zagraniom 1 na 1 i szybkim decyzjom na boisku stwarzali sobie bardzo dużo okazji do zdobycia gola, a kibice mieli dużo powodów do radości. Podobnie jak tydzień temu w meczu z FFK II Warszawa, legioniści schodzili z boiska z podniesionymi czołami.