Obcy - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I znów będzie wstyd. Pogonić Michniewicza póki jest jeszcze czas. To jest taki Polski Romeo Jozak. Nasz prezesik zagonił się w ślepy zaułek. I co dalej? Strach się bać dalszych jego pomysłów. odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.net.pl https://www.youtube.com/watch?v=IB3eJ1ZuAaA odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.centertel.pl A tak z innej beczki...dziś nie będzie relacji z treningu,bo wielcy członkowie Całorocznego Wakacyjnego Klubu Seniora mają wolną niedzielę i poniedziałek. Za to po ciężkim dla oka meczu w piątek,w sobotę mieli rozbieganie... I tak tkwi się w idealnym systemie przerwa- wolne- odpoczynek..

. odpowiedz

sidik - 3 godziny temu, *.proxnet.pl @SEBO(L): kurde, no kiedyś trzeba iść do galerii nie ? odpowiedz

Rdg - 4 godziny temu, *.media.pl Całe wasze szczęście, że Widzew też gra teraz padakę. odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl @Rdg: padaka powinniście mieć w nazwie tego parszywego tworu jakim jest rts... FORZA LEGIA odpowiedz

Gienek - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Nawet z ficefem możemy przewalić. Gra Legii nie daje cienia optymizmu. odpowiedz

LWO - 7 godzin temu, *.chello.pl Chórzysta już został pogoniony z kadry U21 odpowiedz

1909 - 7 godzin temu, *.plus.pl Kolejna kompromitacja:( odpowiedz

Bileciki do kontroli - 54 minuty temu, *.chello.pl @1909: nie przejmuj sie jełopo . Od tego meczu zaczniemy pnąc sie na szczyt :) odpowiedz

SzB - 7 godzin temu, *.pljtelecom.pl Tego meczu nie mają prawa przegrać... odpowiedz

Luk - 8 godzin temu, *.vodafone.cz Legia gra dno . mam nadzieje ze chorzysta zaraz odejdzie. odpowiedz

Wojtek86 - 3 godziny temu, *.net.pl @Luk: To kto wtedy awaryjnie będzie prowdział? Sagan? odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Wojtek86: jak to kto? Mioduski! Przecież zna się na wszystkim! odpowiedz

