Legioniści prowadzą zbiórkę karmy dla kotów

Poniedziałek, 12 października 2020 r. 13:53 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii z Bielan i Łomianek rozpoczęli zbiórkę kociej karmy w ramach akcji "Akcja jest taka - karma dla kociaka". Legioniści zbierają karmę weterynaryjną, suchą i mokrą karmę Whiskas oraz żwirek dla kotów. Zebrane produkty można przynosić do trzech punktów: restauracji Hutnik (ul. Wrzeciono 41), Grill Killers (ul. Petofiego 3) oraz Piwnej Sprawy (ul. Wólczyńska 3). "Koleżanki i Koledzy! Bardzo na Was liczymy. Wiemy, że razem potrafimy zdziałać cuda i wiele razy to pokazaliśmy. Tym razem nie może być inaczej" - apelują organizatorzy akcji.