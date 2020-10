Sześć medali na MP w K-1

W ostatni weekend w Ełku odbyły się Mistrzostwa Polski w kick-boxingu w formule K-1, w której startowali zawodnicy Legii. Aż pięć medali (w tym troje wychowanków naszego klubu) i jedną nominację do kadry narodowej uzyskali zawodnicy trenujący pod okiem Karola Łady w Legia Fight Club. Jeden medal wywalczyła ponadto zawodniczka KT Legia. Wśród seniorów legioniści wywalczyli trzy medale - dwa razy srebro (Aleksandara Niewiadomska w kat. -65kg oraz Mariusz Nowosad w kat. -91kg) oraz medal brązowy Weronika Stoń (-65kg). Wśród juniorów młodszych złoty medal zdobył Konrad Kamiński (wychowanek, kat. -60kg), z kolei brąz - Michał Dąbrowski (w, kat. -54kg). W rywalizacji juniorów starszych brązowy medal zdobył Michał Cewiński (w, kat. -63kg). Ponadto wśród seniorów miejsce piąte zajęła Katarzyna Białas (kat. -52kg), a ósmy w kat. -63,5kg był Kacper Glinicki. Nominację do kadry narodowej otrzymał Mariusz Nowosad.

