NS: Internetowa zbiórka na oprawy

Poniedziałek, 12 października 2020 r. 19:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W związku z ponownym ograniczeniem liczby widzów na stadionach do 25 procent pojemności obiektu, Nieznani Sprawcy rozpoczęli drugą internetową zbiórkę pieniędzy na oprawy. Pierwsza taka zbiórka, prowadzona w czerwcu tego roku przyniosła 36 tysięcy złotych. Liczymy, że tym razem efekt zbiórki będzie jeszcze lepszy - zachęcamy do wsparcia legijnego ruchu ultras poprzez przelewy, których dokonywać można TUTAJ.



"Jak zauważyliście, niezależnie czy frekwencja jest 50%, 25% czy nawet...0%, staramy się robić co się da. Jednak koszta wciąż są takie same. NaSze długi rosną i bez Waszego wsparcia nie damy rady działać na pełnych obrotach. Dlatego po raz kolejny zapraszamy Was do udziału w internetowej zbiórce na oprawę! Liczymy na Wasze wsparcie. Legia po raz kolejny na Was liczy, a my wiemy, że się nie zawiedzie" - apelują Nieznani Sprawcy.



