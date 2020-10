Brąz Rogalskiego w Pucharze Europy

W Bielsku-Białej odbyły się zawody Pucharu Europy w judo w kategorii kadetów. W rywalizacji kategorii wagowej do 73 kilogramów, brązowy medal wywalczył zawodnik Legii, Oskar Rogalski. Legionista pokonał Czecha, Radka Gottwalda, zaś w półfinale przegrał z Dawidem Szulikiem. W repasażach nasz zawodnik zwyciężył Belga, Noaha Christiaensa. Z kolei podczas międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików (rocznik 2005 oraz 2006), złoty medal w kategorii -57kg wywalczyła Kalina Zozulińska. Brąz w kat. -70kg zdobyła Oliwia Wiśniewska. Na miejscu piątym, rywalizację w kat. -46kg ukończył Radosław Rychlewski.

