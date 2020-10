Kolejne mecze przy Ł3 bez kibiców gości

Wtorek, 13 października 2020 r. 09:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Śląska Wrocław, podobnie jak fani Cracovii, nie będą mogli pojawić się na meczu przy Łazienkowskiej, który zaplanowano na środę, 21 października - poinformowało Stowarzyszenie Wielki Śląsk. Zapewne podobnie będzie w przypadku fanów Zagłębia Lubin w najbliższą niedzielę. Decyzję o nieprzyjmowaniu fanów drużyn przyjezdnych na stadionie przy Łazienkowskiej podjął prezydent miasta stołecznego Warszawa, a ta wsparta jest przez sanepid oraz policję.



Przypomnijmy, że w pierwszym terminie, czyli 27 września, fani WKS-u mieli zaplanowany wyjazd do Warszawy pociągiem specjalnym. Ten musieli odwołać po awansie Legii do 4. rundy kwalifikacyjnej do Ligi Europy, ze względu na przełożenie terminu meczu ligowego na wniosek naszego klubu. Wrocławianie o braku możliwości wejścia na stadion Legii w nowym terminie, tj. 21 października dowiedzieli się z 10-dniowym wyprzedzeniem. Ostatnio fani Cracovii dowiedzieli się o zamknięciu sektora gości na dzień przed meczem o Superpuchar Polski w stolicy.



Mecze Legii z Zagłębiem Lubin (18 października o 17:30) oraz ze Śląskiem Wrocław (21 października o 18:00) rozgrywane będą z ograniczeniem liczby widzów do 25 procent pojemności stadionu.