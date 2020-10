Na stadionach: Fanatyzm nie na pokaz

Wtorek, 20 października 2020 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od soboty wszystkie mecze w Polsce rozgrywane są bez udziału publiczności. Stan ten nie zmieni się zapewne w najbliższych tygodniach i niewykluczone, że tak też będzie do rozpoczęcia... rundy wiosennej. Do piątku włącznie rozegrano niewiele meczów, na których pojawiła się publiczność, z ograniczeniem do 25% pojemności stadionu.



Fani Rakowa, tak jak i wcześniej, nie robiąc sobie nic z meczu rozgrywanego bez udziału widzów, ruszyli na wyjazd do Zabrza. W przeciwieństwie do ich ostatniej wizyty w tym mieście, tym razem nie zdołali dotrzeć na parking znajdujący się przy sektorze gości. Policja zatrzymała 90-osobową grupę przyjezdnych przy zjeździe z autostrady i po godzinnym spisywaniu nakazała "Medalikom" zawracać.



W niższych ligach fani kilku ekip również pojechali na mecze wyjazdowe, zaznaczając swoją obecność zza ogrodzenia. Tak było w przypadku fanów Górnika Wałbrzych, Kotwicy czy Chełmianki. Beskidowcy z kolei zaprezentowali oprawę na ogrodzeniu swojego stadionu z hasłem jak najbardziej przystającym do ich postawy w obecnej sytuacji - "Fanatyzm nie na pokaz".



Ekstraklasa:



Górnik Zabrze - Raków Częstochowa (90)

Fani Rakowa kolejny raz próbowali zaliczyć wyjazdowe spotkanie swojej drużyny, chociaż wiedzieli, że na stadion nie wejdą. Do Zabrza pojechało 90 kibiców gości, w tym Chemik Kędzierzyn-Koźle (30). Swoją wyprawę "Medaliki" zakończyły przy zjeździe z autostrady na Zabrze, gdzie policja po spisaniu całej grupy, zawróciła ją do Częstochowy.



Niższe ligi:



Zieloni Mrowiny - Górnik Wałbrzych (80)

Fani z Wałbrzycha pomimo zamkniętego stadionu w Mrowinach pojechali na wyjazd wspierani przez Polonię Świdnica i prowadzili doping zza ogrodzenia stadionu.



KP Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg (40)

Fani Kotwicy pojechali do Starogardu Gdańskiego w 40 osób. Swoją obecność zaznaczyli kilkoma okrzykami i po pierwszej połowie spotkanie ruszyli w drogę powrotną.



Konopianka Konopki - MKS Ciechanów (18)

Fani MKS-u z transparentem "Otworzyć stadiony, zamknąć rządzących!" oraz dopingiem zza stadionu. Ten sam transparent wywiesili również tydzień wcześniej na meczu z Błękitnymi Raciąż, na którym ich stadion był zamknięty, a policja robiła wszystko, by wlepić jak najwięcej mandatów.



Jutrzenka Giebułtów - Chełmianka Chełm (16)

Na daleki wyjazd do Zabierzowa ruszyło 16 fanów z Chełma. Prowadzili doping zza ogrodzenia.



Mazowsze Grójec - Mazovia Mińsk Maz. (15)



Miedź Legnica - Puszcza Niepołomice (-)

Spotkanie rozegrano bez udziału publiczności. W młynie legniczan wywieszony został transparent "Fanatyka Covid nie tyka!".



Beskid Andrychów - Orzeł Ryczów (-)

Beskidowcy pomimo zamknięcia stadionu zaprezentowali na ogrodzeniu stadionowym choreografię - podświetloną pirotechniką folię z hasłem "Fanatyzm nie na pokaz".



Energetyk Gryfino - Ogniwo Babinek (-)

Gospodarze wywiesili transparent "Anty Covid-19. Stop tresurze ludzi".



Pogoń Siedlce - Olimpia Grudziądz (-)

Kibice siedleckiej Pogoni zebrali się w ok. 30 osób i zza ogrodzenia prowadzili doping, ustawiając się w "bezpiecznych odległościach", aby nie mogła przyczepić się policja.



Włocłavia Włocławek - Chełminianka Chełmno (-)

Gospodarzy na piątkowym meczu ok. 90 w młynie.



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Włocłavia Włocławek na meczu z Chełminianką Chełmno:





Miedź Legnica na meczu z Puszczą Niepołomice:





MKS Ciechanów na wyjazdowym meczu z Konopianką Konopki:





Kotwica Kołobrzeg na wyjazdowym meczu z KP Starogard Gdański:





Beskid Andrychów na meczu z Orłem Ryczów:





Pogoń Siedlce na meczu z Olimpią Grudziądz:





GKS Tychy na meczu z Chrobrym Głogów: