Legioniści z Raszyna gratulują Idze Świątek

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

agos - 1 godzinę temu, *.com.pl będzie nr. 1 w W T A------ jazda------ odpowiedz

Kowal RSN - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Warto przypomnieć, że pochodzi z tego samego rejonu (Raszyn) co ja . Pozdro odpowiedz

U - 2 godziny temu, *.233.26 Nie mozna bylo zrobic schludnego baneru w stylu ostatniego "mioduski zadamy nowego prezesa" tylko na przescieradle nabazgrac sprejem..... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.