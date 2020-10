Legia Warszawa 4-0 Futsal Oborniki

W meczu 5. kolejki I ligi futsalu Legia Warszawa wygrała 4-0 z zespołem Futsal Oborniki. Jest to piąte zwycięstwo legionistów w tym sezonie i pierwsza porażka drużyny z Obornik. Dzięki wygranej Legia umocniła się na pozycji lidera w tabeli. Mecz był bardzo wyrównany - przez długi czas goście szczelnie blokowali dostęp do swojej bramki, ale w 26. minucie sposób na bramkarza znalazł Mateusz Gliński. W 33. minucie na 2-0 podwyższył ładnym strzałem Grzegorz Och. W samej końcówce, gdy rywale wycofali bramkarza i próbowali zdobyć kontaktową bramkę, legionistom udało się przełamać ich napór i zdobyć dwie kolejne bramki. Następny mecz "Wojskowi" rozegrają w piątek, 23 października o godzinie 21 na wyjeździe w Białymstoku. I liga: Legia Warszawa 4-0 (0-0) Futsal Oborniki 1-0 - 25:22 Mateusz Gliński 2-0 - 32:15 Grzegorz Och 3-0 - 39:30 Grzegorz Och 4-0 - 39:41 Mateusz Gliński żółta kartka: Grzyb (Legia) Fotoreportaż z meczu - 62 zdjęcia Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

