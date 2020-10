W okrojonym składzie i strugach deszczu

Po dwóch dniach wolnych we wtorek drużyna Legii wróciła to treningów. Zawodnicy rozpoczęli zajęcia w Legia Training Center godzinie 11. Wzięło w nich udział 16 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Trening pod nieobecność Czesława Michniewicza prowadził Marek Saganowski . Dziś trener Legii poprowadzi ostatnie spotkanie kadry narodowej do lat 21, a od jutra będzie pracował tylko z mistrzami Polski. Ze zdrowiem nie ma już problemów Artur Jędrzejczyk , który tydzień temu opuścił zgrupowanie kadry. Kapitan trenował w pełnym wymiarze czasowym. Na treningu nieobecni byli kontuzjowani: Jose Kante , Mateusz Wieteska , Mateusz Hołownia , Kacper Kostorz , Cezary Miszta , Wojciech Muzyk , Vamara Sanogo i Marko Vesović oraz kadrowicze: Walerian Gwilia , Michał Karbownik , Filip Mladenović , Maciej Rosołek , Bartosz Slisz . Indywidualnie ćwiczył William Remy . Obecni na treningu: Andre Martins , Domagoj Antolić , Inaki Astiz , Artur Boruc , Mateusz Cholewiak , Radosław Cierzniak , Artur Jędrzejczyk , Josip Juranović , Bartosz Kapustka , Igor Lewczuk , Luis Rocha , Luquinhas , Tomas Pekhart , Rafael Lopes , Paweł Stolarski , Kacper Tobiasz , Joel Valencia i Paweł Wszołek . Poniżej prezentujemy zdjęcia z zajęć: fot. Woytek / Legionisci.com

magoo - 49 minut temu, *.tpnet.pl właściwie można by się założyć o każde pieniądze, że gdyby w kadrze meczowej pojawił się Pan Marek Saganowski, byłby najlepszy na boisku. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl Te kontuzję to chyba hemoroidy od siedzenia i leżenia, a Remiego to powinni do sanatorium wysłać. Potańczył by na wieczorkach i zaraz by wyzdrowiał......... odpowiedz

Obiektywny - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Jedrzejczyk i 200 koła/mc wytłumaczy ktoś jak mozna sie nabrac na taki kontrakt? odpowiedz

Tak Ja - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Obiektywny: ktoś kto się nie zna na piłce ludziach ,Pan Mioduski na ten przykład ,choć troszke może pomogłem ,Pozdrawiam odpowiedz

Vuko WON - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Tak Ja : to jest sprawka leśnego odpowiedz

Komentator - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trzeba przyznać ,że to trochę haniebne.. Wielka Legia bez trenera bo ten na kadrze U21.

Jak mozna dopuszczać do takich akcji właśnie w Legii.



Faktycznie Mioduski jest oderwany od rzeczywistości. odpowiedz

Obiektywny - 3 godziny temu, *.icpnet.pl W deszczu? jak to w deszczu, no bez przesady przecież przeziebią się, to jest nie fair, żeby zmokły nasze cukiereczki kochane. Skandal jak mozna tak katowac tych biednych ducha winnych chłopaków, mam nadzieję ze pudelek po treningu rzucil kazdemu z 300 pln zeby sobie jakis ciuszek kupili na pocieszenie przynajmniej i mam nadzieje, że zreflektuje się i da im wreszcie kilka dni wolnego, przeciez jak oni biedni... tak bez przerwy... bez wytchmienia ... badz człowiekem odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Obiektywny: Dobre, Brawo ???? odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Obiektywny: 300 zł , na różowe leginsy i bluzki z cekinami styknie. Szpilki 12 cm muszą kupić we własnym zakresie. odpowiedz

Raf - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Trzeba było odwołać ten trening. Jeszcze zmarzną i przemokna nam dziewczyny... odpowiedz

wkz - 3 godziny temu, *.esabdns.pl Jędrzejczyk pojechał na kadre i jak zobaczyli w jakim jest stanie w jakiej formie to kazali mu się wynosić. Żeby jakoś wyjsc z sytuacji ogłosili kontuzje. Dziś trening i juz jest zdrowy. odpowiedz

Warka80 - 3 godziny temu, *.plus.pl Co z niebecnymi? Długo jeszcze się będą leczyc? Mam na myśli przede wszystkim Kante, cos więcej można by napisać, Miszta wrócił w zeszłym tygodniu do treningów i co znowu kontuzja? Remy tydzien ćwiczy indywidualnie - długo jeszcze? odpowiedz

