Mioduski: Mam nadzieję, że wkrótce stworzymy nowy dom dla Igi

Środa, 14 października 2020 r. 13:16 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę w SkyBoxie na stadionie Legii odbyła się konferencja prasowa Igi Świątek, która wczoraj wróciła do kraju po wygranym turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Oprócz mistrzyni głos zabrał właściciel Legii Dariusz Mioduski. Poniżej prezentujemy wypowiedź prezesa:



- Witam tu na Legii legionistkę. Cała legjina rodzina jest niezwykle dumna z tego co Iga osiągnęła. Masz fantastyczne osoby wokół siebie. Sam wiem, że to nigdy nie jest jedna osoba. To jest podstawa sukcesu i coś, co trzbea umieć doceniać i kultywować, bo to twoja przyszłość - powiedział prezes klubu.



- Jak oglądaliśmy rodzinnie finał, to patrzyłem na żonę Anię i córkę, które miały łzy wzruszenia i radości. Nasunęły mi się refleksje dwie. Pierwsza jest taka, że ten sukces to nie koniec, a dopiero początek. Sam z doświadczenia wiem, że często taki sukces to początek trudnej drogi do przodu. Czasem łatwo jest taki sukces osiągnąć, a później go utrzymać i na tej bazie zbudować jest jeszcze trudniejsze. Wszyscy, którzy cię wspierają w najtrudniejszych momentach będą najważniejsi. To jest coś, co sam ze swojego doświadczenia wiem i ty jako stara legionistka też wiesz - jestem o tym przekonany.



- Druga rzecz, która jest kluczem i chciałbym skoncentrować się, to nie tylko kwestia dotychczasowego wsparcia Igi. Po Małyszu, Lewandowskim, Radwańskiej, mamy nową osobę, która może stać się inspiracją. I to jest ten moment, który musimy wykorzystać. My jako Legia, czekając na ten moment, przygotowywaliśmy się do tego. W zeszłym roku podjęliśmy decyzję żeby zaangażować się w tenis jako Legia, a nie zewnętrzne osoby pod marką Legia. Powołaliśmy sekcję tenisa, która po bojach została w końcu zarejestrowana. Złożyliśmy wniosek do prezydenta miasta, by na bazie kortów Legii przy Myśliwieckiej stworzyć ośrodek z prawdziwego zdarzenia, gdzie dzieci będą mogły uczyć się tenisa. Ośrodek, w którym znowu zacznie funkcjonować życie tenisowe i turnieje międzynarodowe.



- Chcielibyśmy się podjąć tego wysiłku. Jesteśmy na końcówce trudnych negocjacji z miastem. To trudny projekt, bo wszyscy muszą zrozumieć, że to projekt społeczny. Mam nadzieję, że wkrótce stworzymy coś, co będzie nowym domem dla Igi i nowego pokolenia tenisistów w Polsce. Gdzie Iga będzie mogła trenować i przygotowywać się pod kolejne sukcesy. Takie jest moje marzenie i na pewno w tym zakresie jako Legia będziemy ciebie i innych wspierać.