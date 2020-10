Z Wartą 2 listopada

Środa, 14 października 2020 r. 14:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ekstraklasa wyznaczyła dokładny termin zaległego meczu 6. kolejki, w którym Warta Poznań zmierzy się z Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim w poniedziałek, 2 listopada o godzinie 20:30. Transmisję z meczu przeprowadzi stacja Canal+ Sport.



Terminarz meczów Legii:

18.10. (ND) 17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

21.10. (ŚR) 18:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

24.10. (SO) 20:00 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

30.10. (PT) 20:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa (PP)

02.11. (PN) 20:30 Warta Poznań - Legia Warszawa

08.11. (ND) 15:00 Legia Warszawa - Lech Poznań



