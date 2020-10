Trening

Powrót trenera

Środa, 14 października 2020 r. 21:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę pierwsza drużyna Legii trenowała o godzinie 17. Podobnie jak we wtorek w zajęciach wzięło udział 16 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Do Legia Training Center wrócił Czesław Michniewicz, który przez ostatnie 9 dni przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Polski U21.



Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka



Pierwsza połowa treningu to praca nad mocą i dynamiką. Łukasz Bortnik wraz z Piotrem Zarębą koordynowali kolejne ćwiczenia wśród których było podnoszenie ciężarów, skoki przez płotki, biegi na linie ze zmianą kierunku. Po ok. 40 minutach piłkarze przeszli do zajęć z piłkami. Najpierw rozgrywali akcje skrzydłem z podaniem po ziemi w pole karne, a zadaniem wbiegającego gracza było pokonanie jednego z trójki bramkarzy. Następnie Przemysław Małecki zabrał wszystkich na drugą stronę boiska doskonalone były strzały z okolic 16 metra. W części piłkarskiej nie wziął udziału William Remy, który dość powoli wraca do normalnego treningu.



Ostatnim akcentem ponad półtoragodzinnych zajęć były 3-minutowe mecze 4 na 4 na mocno skróconym i zwężonym boisku. Za liniami boiska ustawieni byli gracze rezerwowi, do których można było podać piłkę na jeden kontakt. Obejrzeliśmy sporo bramek, choć Artur Boruc i Radosław Cierzniak prezentowali wysoką formę między słupkami.



Żółci: Boruc - Wszołek, Cholewiak, Jędrzejczyk, Lewczuk, Stolarski, Juranović, Luis Rocha, Tobiasz

Fioletowi: Cierzniak - Astiz (Mucha), Andre Martins, Luquinhas, Valencia, Kapustka, Pekhart, Rafael Lopes, Antolić



Niestety treningu nie dokończył Inaki Astiz, który złapał się za biodro po jednym ze starć. Jego miejsce w drużynie fioletowych zajął Jan Mucha.