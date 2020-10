Całe spotkanie przeciwko Macedonii Północnej zagrał w składzie Gruzji Walerian Gwilia . Wraz z kolegami w dosyć pechowych okolicznościach zremisował 1-1. Gruzini stracili gola z rzutu karnego w doliczonym czasie gry. Po tym meczu zajmują drugie miejsce w tabeli drugiej grupy dywizji C Ligi Narodów.

