21-22.10: Rozkład jazdy

Piłkarze Legii w środę o 18:00 zagrają zaległe spotkanie ze Śląskiem. Niestety ponownie pozostaje nam śledzenie meczu w telewizji, bowiem ten odbędzie się bez udziału publiczności. Tego samego dnia o 13:00 w Grodzisku Mazowieckim, zaległe spotkanie III ligi z Legionovią, rozegrają nasze rezerwy. Siatkarze Legii ostatecznie meczu z MOS-em Wola nie zagrają awansem, jak to było planowane jeszcze parę dni temu. Rozkład jazdy: 21.10 g. 13:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [Grodzisk Maz.] 21.10 g. 17:00 Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice [Pruszków] 21.10 g. 18:00 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław Młodzież: 21.10 g. 12:00 Śląsk Wrocław U18 - Legia Warszawa U18 [CLJ U-18][Wrocław] 22.10 g. 17:00 Legia U11 - UKS Varsovia 10 [ul. Łazienkowska 3] 22.10 g. 17:00 Jaguar Wolanów 04/5 - Legia 04/5 [siatka - kadeci][Wolanów, ul. Kolejowa 29]

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Slask ! "L" !! odpowiedz

LW - 3 godziny temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 2-0 Legionovia L.! "L" !!! odpowiedz

