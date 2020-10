Konferencja przedmeczowa

Michniewicz: Pracujemy ciężko nad powrotem na ścieżkę zwycięstw

Piątek, 16 października 2020 r. 10:39 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Nie widzę niczego niepokojącego w zachowaniu zawodników. Widzę ogromną mobilizację, chęć podnoszenia swoich umiejętności oraz rywalizację na treningach. Jeśli chodzi o stronę mentalną, to nic złego się nie dzieje. Oczywiście na końcu jest mecz i wynik - on powoduje, że drużyna zaczyna wierzyć w siebie. Pracujemy ciężko nad powrotem na ścieżkę zwycięstw. Najważniejsze dla mnie jest to, że polecenia i sposób prowadzenia zajęć jest akceptowalny dla zespołu. Widzę to, czuję i jestem dobrej myśli - mówi Czesław Michniewicz przed starciem z Zagłębiem.



- Psychika zabija dynamikę. Wszystkie rozważania czy ktoś ma siłę, czy nie, zaczynają się od głowy. Jak zawodnik jest w dobrym stanie emocjonalnym, wierzy w siebie i nie przejmuje się zbytnio otoczeniem, to odzyskuje pewność siebie. To powoduje lepszy efekt na boisku. Nad tym pracujemy, rozmawiamy z zawodnikami i tłumaczymy, co i jak chcemy robić. Pozytywne jest to, że zawodnicy wracający z reprezentacji są podbudowani. Rozmawiałem z "Vako" i "Mladenem" - opowiadali mi o swoich odczuciach z reprezentacji. Michał Karbownik też zagrał w meczach pierwszej reprezentacji, to spowoduje, że oni zaczną szybciej i lepiej myśleć.



Zagłębie rywalem na przełamanie?



- Oglądałem Zagłębie na żywo w meczu z Lechem, gdzie wygrali 2-1. Byli bardzo skuteczni, mimo że Lech przeważał. Bardzo dobrze grają skrzydłowi i mają dobre stałe fragmenty gry. Starzyński potrafi zacentrować piłkę dokładnie w to miejsce, które chce. Musimy skoncentrować się na grze obronnej, stałych fragmentach gry i zabezpieczeniu się przed kontratakami.



- Sami mamy dużo atutów i chcemy pokazać pełnię swoich możliwości. Zagłębie jest w innym położeniu psychicznym niż my. Ostatnie mecze mieli zwycięskie, co dodaje pewności siebie, ale nic nie trwa wiecznie. My też potrafimy grać w piłkę i chcemy to pokazać w niedzielę.



Jaka pozycja dla Karbownika?



- Filip Mladenović jest lewym obrońcą i nie ma potrzeby zmieniać mu pozycji na pomocnika. Widziałem próby ustawienia "Mladena" na pozycji skrzydłowego w Lechii Gdańsk i nie wyglądało to najlepiej. Dla Michała Karbownika też znajdziemy miejsce. Jest w dobrej formie i chcemy wykorzystać jego entuzjazm po pobycie w reprezentacji.



6 meczów w 3 tygodnie



- Przed nami seria spotkań w krótkim odstępie czasu. To olbrzymi wysiłek dla zawodników, ale są do tego przygotowani - nie mam co do tego wątpliwości. Obserwuję ich na treningach. Na pewno będą rotacje wynikające z założeń taktycznych lub zmęczenia. W centrum treningowym mamy doskonałe warunki do monitorowania zmęczenia, poziomu przygotowania i robimy to na bieżąco. Bezpośrednio przed meczami będzie decydował organizm zawodnika. Pracujemy z zawodnikami w taki sposób, by w razie kontuzji było zastępstwo. Nie dotyczy to stoperów, którzy są w trudnym położeniu, bo mamy do dyspozycji tylko Lewczuka i Jędrzejczyka.



Stadiony bez kibiców



- Nie jest to miłe, ale okoliczności są, jakie są i nie mamy na to wpływu. Już przed meczami reprezentacji nie było wiadomo, czy zagramy z kibicami, czy nie. Musimy tę sytuację zaakceptować. To nie może być żadna wymówka i okoliczność łagodząca. Graliśmy już bez kibiców, więc jest to nam znane. Trzeba się do tego przystosować i zmienić w atut. Będzie możliwość podpowiadania sobie i korygowania błędów. Trzeba skupić się na indywidualnych umiejętnościach, które mamy wysokie i zaprezentować się jak najlepiej.



Pożegnanie z kadrą



- To był wspaniały czas ze wspaniałymi ludźmi. Momentów lepszych było zdecydowanie więcej. Przyjemnie było pracować z tą grupą młodzieży pod egidą PZPN. Zostałem zaproszony przez prezesa Bońka na pożegnanie - 6 listopada na spotkanie z zarządem. Dzisiaj jestem w fantastycznym miejscu i będę robił wszystko, by te odczucia, które towarzyszą mi przy rozstaniu z reprezentacją, towarzyszyły mi, gdy będę odchodził z Legii. Chciałbym to zrobić oczywiście jak najpóźniej, ale wiem, że w Legii wszytko potrafi szybko i diametralnie się zmienić. Jestem jednak na to przygotowany. Zdobywałem doświadczenie w wielu klubach, by móc je pokazać tutaj. Na tym się koncentruję i niczym innym się nie przejmuję.