7. kolejka Ekstraklasy. Przełamanie Legii

Od soboty do poniedziałku rozgrywane będą mecze 7. kolejki Ekstraklasy. Na początek Cracovia wygrała z Piastem 1-0. Zespół z Gliwic nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Z kolei Raków po wygranej 3-1 nad Górnikiem umocnił się na pozycji lidera. W Białymstoku Jagiellonia wygrała z Lechem. W niedzielę Legia pokonała na własnym stadionie Zagłębie Lubin. Wysoką wygraną zanotowała Wisła Kraków, natomiast Śląsk przegrał w Płocku. W poniedziałek Podbeskidzie zagra z Wartą, a Lechia z Pogonią. 7. kolejka: Cracovia 1-0 Piast Gliwice Górnik Zabrze 1-3 Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok 2-1 Lech Poznań Wisła Płock 1-0 Śląsk Wrocław Stal Mielec 0-6 Wisła Kraków Legia Warszawa 2-1 Zagłębie Lubin Poniedziałek 19.10. godz. 18:00 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Warta Poznań (C+ Sport) 1 2.35 X 3.50 2 3.16 godz. 20:30 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin (C+ Sport) 1 2.31 X 3.55 2 3.15 Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl A tak swoją drogą, włączyłem sobie mecz Płocka. Tam jakiś Obradović gra. To ten od nas? odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Coś psychofani łacha zniknęli z tej strony. A przecież oni tak fantastycznie grają. Mówi się, że najlepiej w tej lidze:) Co do Rakowa, owszem. Póki co idzie im jak z nut. Tylko, że różnica jest taka: - Papszun tam pracuje chyba już ze 3 lata. Dostał czas i są tego efekty. U nas, w ciągu tylu lat mamy sześciu trenerów. I na tym możnaby zakończyć dyskusję. odpowiedz

zibin55 - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Witam .... wg mnie Raków powinien zmieścić się na podium w tym sezonie (lub bardzo blisko podium być). Fajnie się patrzy na taki ofensywny futbol. Brawo TRENER ! odpowiedz

Robson - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Witam kibiców legii jestem kibicem lecha macie racje Lech płaci za puchary no powołania do reprezentacji tez nie pomagają powinniście się cieszyć ze legia ma puchary z głowy dzięki temu ta ligę rozjedzie odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @Robson: Na razie Lech za nic nie płaci. Zapłaci być może po meczach w grupie. Ale trochę konkretnego grosza za awans i ewentualne transfery wpadnie. Coś, za coś.



Stawka w tym sezonie będzie bardzo wyrównana. Nie ma dodatkowych rund zatem każdy punkt jest bardzo ważny. W tym sezonie możemy mieć całkiem egzotycznego mistrza. odpowiedz

Kibic (L) - 9 godzin temu, *.com.pl Raków Częstochowa...liderem. A co na to o. Rydzyk ? odpowiedz

Przemek KSG - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl Papszun ma pomysł i zawodników. Jako kibic KSG przyznaje, że 1;3 to najniższy wymiar kary. Nie da się ciagle sprzedawać i jechać na tym, że jakoś to będzie. odpowiedz

Yeti - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Łach idzie na majstra ;-) odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Yeti: Lepiej swoimi problemami się zająć. Z Lecha większość śmiała się przed eliminacjami do pucharów. Tymczasem to my daliśmy dupy po całości. Zatem zalecam powściągliwość w tym temacie. odpowiedz

Wuja z truskolasów - 20 godzin temu, *.centertel.pl 1.63 xd . Ja bym.dal obie strzela i 2 lub x2. odpowiedz

singspiel - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Łach zaczyna płacić za puchary.... odpowiedz

(L)egia - 21 godzin temu, *.virginm.net Ulalaaa... Raków idzie na mistrza? odpowiedz

Elquatro - 17.10.2020 / 19:40, *.chello.pl 711 ten numer to kłopoty odpowiedz

Olo - 17.10.2020 / 15:42, *.chello.pl Chyba nie rozumiem skąd taka pewność bukmacherów, że Legia wygra... odpowiedz

Trójmiejski (L)egionista - 23 godziny temu, *.play-internet.pl @Olo: Dokładnie. Tak jest praktycznie co mecz, mimo że gramy gorzej niż średnio :- Mimo wszystko oby było zwycięstwo. odpowiedz

