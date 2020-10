Trening: Gra na małej przestrzeni

Czwartek, 15 października 2020 r. 16:34 Woytek, źródło: Legionisci.com

Mecz z Zagłębiem Lubin coraz bliżej, a póki co trener Legii wcale nie ma dużego komfortu osobowego na treningach. W czwartek o godzinie 11 do pełnej dyspozycji sztabu szkoleniowego było 14 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Indywidualnie trenowali Jose Kante i William Remy. Dopiero jutro do treningów wrócą kadrowicze Walerian Gwilia, Filip Mladenović, Michał Karbownik, Bartosz Slisz i Maciej Rosołek.



Nieobecnych było dwóch stoperów: Mateusz Wieteska nie trenuje od meczu z Cracovią, a Inaki Astiz w środę nabawił się urazu. Oznacza to, że w niedzielę najprawdopodobniej Czesław Michniewicz będzie miał do dyspozycji tylko dwóch stoperów.



Tym razem "Wojskowi" pracowali nad taktyką gry na małej przestrzeni. Trenerzy wyznaczyli białe i czerwone linie od jednego pola karnego do drugiego. Najpierw rozgrywanie piłki odbywało na szerokości ok. 20 metrów, a boisko dodatkowo było podzielone na strefę obrony, pomocy i ataku. Trzech obrońców i bramkarz musiało sobie radzić z czterema lub sześcioma atakującymi. Nie zabrakło elementów pracy nad wyprowadzaniem piłki od bramki pod presją ofensywnych graczy. Następnie pole do gry zostało poszerzone do szerokości pola karnego - na 40 metrów - i kontynuowano gierki od bramki do bramki, a piłka głównie podawana była po ziemi. Szkoleniowiec na bieżąco przekazywał swoje uwagi podopiecznym.



Zajęciom, które trwały nieco ponad półtorej godziny, z boku przyglądał się prezes Dariusz Mioduski.



W czwartkowym treningu udział wzięli:



Bramkarze: Boruc, Cierzniak, Tobiasz

Zawodnicy z pola: Andre Martins, Antolić, Cholewiak, Jędrzejczyk, Juranović, Kapustka, Lewczuk, Luis Rocha, Luquinhas, Pekhart, Rafael Lopes, Stolarski, Valencia, Wszołek



W piątek legioniści również będą trenowali o godzinie 11. Godzinę odbędzie się konferencja prasowa Czesława Michniewicza. Mecz Legia - Zagłębie odbędzie się w niedzielę o godz. 17:30 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.























fot. Woytek / Legionisci.com