Władeczek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl To przed telewizorami też nie można ogladać??? Głupie to faken. odpowiedz

kolega Władeczka - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Władeczek: można, ale trzeba się maciorą dezynfekować. odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl To trener Czesław i piłkarze powinni być zadowoleni. Mniejszy stres i presja. Może dzięki temu poprawi się gra drużyny. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Dobrze bo to co te grajki wyprawiają to nie da się tego oglądać. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl To zobaczymy w tv, prezesa na trybunach. A fryz bedzie powiewal na wietrze, jak wata cukrowa... odpowiedz

Kibic L - 2 godziny temu, *.136.0 Kiedy będą zwroty za Śląsk? odpowiedz

(L)egia - 2 godziny temu, *.virginm.net @Kibic L : Musisz skontaktować się POK i postępować wg dalszych instrukcji. Ja się z nimi skonatktowałem, zrobiłem co trzeba i pieniądze miałem po kilku dniach z powrotem na koncie. Pozdrawiam (L) odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-ipconnect.de Piłkarzykom i Czesiowi się upiekło tym razem.Mieli by zapewne ciśnięte z trybun. odpowiedz

Kedar1985 - 3 godziny temu, *.orange.pl Tak czułem, że mecz o Superpuchar będzie ostatnim meczem z publicznością w tej rundzie ;) odpowiedz

STOP PLANDEMII!!! - 3 godziny temu, *.chello.pl Jedna wielka manipulacja i komuna pod płaszczykiem bezpieczeństwa... Nic nie dają maseczki. Umiera promil ludzi, a robienie wielkiego szumu, gdzie rzekome lekarstwo jest gorsze niż choroba... TO JEST CHORE! LUDZIE NIE DAJCIE SIĘ MANIPULOWAĆ!

COVID TO ŚCIEMA! odpowiedz

Stop debilom - 3 godziny temu, *.amazonaws.com @STOP PLANDEMII!!!: A kto zyskuje na tej manipulacji? odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @STOP PLANDEMII!!!: Potrzeba pomocy w szpitalach. Pójdziesz ? Zostaniesz bohaterem i obalisz tezę o pandemii...

Nie pójdziesz... odpowiedz

Zawisza - 3 godziny temu, *.chello.pl @STOP PLANDEMII!!!: aha... u was na wsi wszyscy zdrowi ? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.35.8 @STOP PLANDEMII!!!: Weź człowieku idź na inny portal ze swoją chorą paranoją, według której cały świat to jeden wielki spisek, a ci którzy nie wierzą w wyssane z palca brednie nie mające żadnego poparcia w rzetelnych źródłach, faktach i logicznym myśleniu to idioci. Ile można tłuc te paranoiczne brednie. odpowiedz

Axelf - 2 godziny temu, *.orange.pl @STOP PLANDEMII!!!:

Ponieważ najwyraźniej nie miałeś jeszcze matematyki w szkole to już Ci szybciutko liczę: promil z 38 milionów to 38 tysięcy trupów. Pełna Ł3 właśnie zniknęła z mapy. A teraz, pomyśl, że to może jednak 3 promile? a może jednak 3%? odpowiedz

obserwator hipokryzji - 2 godziny temu, *.chello.pl @STOP PLANDEMII!!!: Te "mądrości" to czerpiesz youtuba? A sprzeciwiałeś

się tej komunie przez ostatnie 5 lat że teraz nagle tak "zmądrzałeś" czy dałeś się jednak manipulować??? odpowiedz

Sputnik 44 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Axelf: za trudne ćwiczenie, przerośnie tego demaskatora... odpowiedz

Piasek - 2 godziny temu, *.inetia.pl @Legionista: Skoro nie ma pandemii to może pójdziesz pomóc do szpitala albo jakiegoś DPS-u? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.35.8 @Legionista: Zapewne każdy ma już dość tej pandemii i utrudnień z nią związanych. Ale to nie ma nic do rzeczy z tym że to jest jakaś ściema i z urojeniami wszelakich maniaków, szukających wszędzie spisku. A czy rząd robi słusznie czy nie to już inna bajka. A to czy kogoś znasz chorego na covid nie ma statystycznie żadnego znaczenia, za mała próbka, ty ani twoi znajomi nie reprezentujecie prawie 8 miliardów ludzi na świecie, bo skoro ty ani tobie znani ludzie nie chorowali na jakąkolwiek inną chorobę, to znaczy że one nie istnieją ? Strasznie zawężone, egoistyczne myślenie. odpowiedz

warka80 - 1 godzinę temu, *.net.pl @STOP PLANDEMII!!!: Sam jesteś ściema, zapraszam na oddział zakażny zobaczyć jak to wygląda !!! Następnego dnia będziesz błagał o życie i przepraszał !!! odpowiedz

COVID 19 - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl IDIOTYZM w czystej postaci odpowiedz

plaskoziemca ;) - 1 godzinę temu, *.chello.pl @STOP PLANDEMII!!!: Zgadzam się. Prorokuję, że do końca rundy mecze mamy z głowy ponieważ szczyt śmiertelności na covida będzie w styczniu. Wtedy statystycznie umiera w Polsce najwięcej ludzi, a pod covid podpinane jest obecnie niemal wszystko. Pytanie tylko czy mamy do czynienia z głupotą rządzących czy też z realizacją odgórnie narzuconego planu. Pozdrawiam świadomych. odpowiedz

Jacek - 53 minuty temu, *.chello.pl @warka80: jakbyś zaprosił 2 lata temu albo 5 lat to samo byś zobaczył. A czego gamoniu oczekujesz na oddziałach zakaźnych? Zdrowych ludzi? odpowiedz

Peter - 35 minut temu, *.vectranet.pl @plaskoziemca ;): Moim zdaniem nasz rząd jest marionetkowy i nie ma nic do gadania. Czyli według mnie to realizacja odgórnie narzuconego planu. Już w czerwcu mówiło się o tym, że jesienią będzie nagły wzrost zachorowań i idące z tego powodu obostrzenia. Aż tylu jasnowidzów mamy, czy jednak było to z góry "zaplanowane"? odpowiedz

kibic - 19 minut temu, *.chello.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. :

Bratku to skoro jest pandemia robione są testy, które stwierdzają jej coraz większy zasięg to ja mam pytanie odnośnie tych testów. Jakiś czas temu wysłaliśmy zapytanie do ministerstwa zdrowia o skuteczność tych testów , o to czy ich skuteczność była wogóle badana przed ich zakupem, takie testy powinny najpierw być sprawdzone na wirusie i to na tym z Wuhan Bracie. Teraz ostatnio rząd lansuje tezy , że wirus się zmienia , MUTUJE a przepraszam bardzo testy które robią to co przystosowują się do zmieniającego się wirusa... na litość Boską włącz myślenie , czytaj i wyciągaj wnioski. odpowiedz

kibic - 18 minut temu, *.chello.pl @warka80:

Bratku to skoro jest pandemia robione są testy, które stwierdzają jej coraz większy zasięg to ja mam pytanie odnośnie tych testów. Jakiś czas temu wysłaliśmy zapytanie do ministerstwa zdrowia o skuteczność tych testów , o to czy ich skuteczność była wogóle badana przed ich zakupem, takie testy powinny najpierw być sprawdzone na wirusie i to na tym z Wuhan Bracie. Teraz ostatnio rząd lansuje tezy , że wirus się zmienia , MUTUJE a przepraszam bardzo testy które robią to co przystosowują się do zmieniającego się wirusa... na litość Boską włącz myślenie , czytaj i wyciągaj wnioski. odpowiedz

Antyberg - 9 minut temu, *.centertel.pl @STOP PLANDEMII!!!: Popieram w 100%!!! ... wirus jest w odwrocie, idźcie mochery na wybory... A teraz wszystko zamknąć, zniszczyć gospodarkę wprowadzić bezkarność plus, a później sp... lić! A przepraszam bardzo gdzie jest grypa w tym sezonie? Już przestała być modna? Poczytajcie sobie ile osób w tamtym roku na nią umarło a ile na koronaścieme do tej pory, aha,a te respiratory co pan Szumi sprowadził, co rozwalają płuca niech sobie sam podłączy a nie tlen- cwaniak! odpowiedz

Cory1916 - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Co z kasa za bilety wedlug regulaminiu biletow nie mozna zwrocic odpowiedz

m4 - 3 godziny temu, *.chello.pl wreszcie... tylko niestety juz jest za pozno.. odpowiedz

zdzichu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @m4: za późno na co? odpowiedz

Majkel - 3 godziny temu, *.mm.pl No to pudel odetchnie z ulgą. Powrót epidemii przyszedł mu w wymarzonym czasie. Znowu miękkie lądowanie dzięki PKO ESA SA. PZPNOWI i obostrzeniom. odpowiedz

