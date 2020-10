NS: Wesprzyjcie ruch ultras!

Czwartek, 15 października 2020 r. 21:13 Nieznani Sprawcy, źródło: Legionisci.com

Drodzy Kibice! Stało się. Coś, co jeszcze nie tak dawno temu wydawało się mało realne, niestety się stało i za wiele nie możemy z tym zrobić. Jak na pewno wiecie, pojawiły się nowe obostrzeniami i stadiony piłkarskie zostały zamknięte. Nie będziemy mogli kibicować, śpiewać, tańczyć i odpalać rac. Przynajmniej nie na meczu. Smutno. Strasznie smutno.



Czemu o tym piszemy? Bo przecież nie po to, aby zastąpić Wam media informacyjne i wrzucać tu prognozę pogody i opowiadać o tym, co się dzieje na świcie. Piszemy o tym z prostego powodu.



Odkąd zamknięto stadiony, czy też Ilość kibiców, jaka mogła na nie wejść została znacznie ograniczona my postanowiliśmy, że w ogóle NaS to nie obchodzi i jedziemy dalej swoje. Byliśmy w Poznaniu gdzie udało nam się trochę postrzelać w niebo i nieco zdenerwować miejscowych. Byliśmy również obecni przy okazji meczu z Arka w Warszawie na zamkniętym stadionie i w jego okolicach.

Potem wróciliśmy w wyjątkowych okolicznościach na trybuny. Rzecz jasna z oprawą. Mistrzostwo świętowaliśmy sektorówką na całą trybunę i cała masą piro.

Na ostatnim meczu, również oprawą odnieśliśmy się do sytuacji, w jakiej znalazł się nasz klub.



Nie stosowaliśmy pół środków. Nie wychodziliśmy z założenia, że zrobimy coś, żeby zrobić. Staraliśmy się na ile tylko potrafimy, mimo zaistniałych okoliczności robić oprawy godne Legii Warszawa. Działać z rozmachem i polotem. Mamy wielką nadzieję, że nam się to udało i doceniacie to co razem robimy dla naszego klubu.



Z pewnością zdawaliśmy sobie sprawę, że finansowo będzie ciężko. Bardzo ciężko. Jak już pisaliśmy oprawy kosztują tyle samo. Pieniędzy zbieramy zdecydowanie mniej z oczywistych względów. Gadżetów sprzedajemy mniej. Teraz zostaliśmy z zamkniętym stadionem i długami. Wielu dobrych ludzi wiedząc co robimy nie ma problemu z tym, aby dać nam coś w kredyt, abyśmy potem ze zbiórki mogli oddać. Teraz jest kłopot, bo zbiórek przez czas nieokreślony nie będzie. Przynajmniej nie w tradycyjnej formie.



Założyliśmy parę dni temu zbiórkę internetowa. Ta niestety idzie fatalnie. Od poniedziałku udało nam się zebrać 14% zakładanej kwoty... Dlatego prosimy Was serdecznie. Wesprzyjcie ruch ultras. Dorzucicie coś od siebie, jeśli doceniacie to co razem robimy.

Apelujemy również do:

- grup kibicowskich,

- dzielnic

- fan klubów.

Wiele razy w przeróżnych sytuacjach mogliśmy na Was liczy. Wierzymy, że tym razem będzie tak samo.



ZBIÓRKA NA OPRAWĘ!