Ostatni mecz Sokołowskiego w Legii. Sokół wyleci do Włoch

Piątek, 16 października 2020 r. 07:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

28-letni zawodnik Legii i reprezentacji Polski, dzisiejszym meczem "Zielonych Kanonierów" w Starogardzie Gdańskim pożegna się z naszą drużyną. Michał Sokołowski podpisał kontrakt z włoskim De Longhi Treviso. Zawodnik grający głównie na pozycjach 2-3, w Legii w niektórych spotkaniach pełnił rolę zmiennika Justina Bibbinsa jako rozgrywający. Świetna postawa "Sokoła" w dużej mierze przyczyniła się do bardzo dobrego początku sezonu w wykonaniu naszej drużyny - legioniści wygrali 6 z pierwszych ośmiu spotkań, w tym wszystkie przed własną publicznością, a na wyjazdach byli bliscy sprawienia niespodzianki w Zielonej Górze i Włocławku.



Sokołowski z Legią związał się 24 sierpnia, na kilka dni przed startem sezonu 2020/21 Energa Basket Ligi. W jego umowie z klubem widniał zapis, zgodnie z którym zawodnik mógł odejść do zagranicznego klubu w każdym momencie. W dotychczasowych ośmiu meczach, Sokołowski zdobył 107 punktów dla Legii (śr. 13,4), spędzając na parkiecie 236:23 min. (śr. 29:32), ponadto zanotował 51 zbiórek (śr. 6,4), 38 asyst (śr. 4,8) i wymusił 35 przewinień (śr. 4,4).



Michał pojechał wczoraj z Legią do Starogardu Gdańskiego, gdzie dziś o 17:35 zagra przeciwko Polpharmie. Będzie to jego ostatni występ w barwach Legii w obecnym sezonie.