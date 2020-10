Komentarze (9)

Marian - 2 godziny temu, *.plus.pl Miejscowość Stare Budy tuż za salą weselną Eden jakieś 200m po prawej stronie.ZK ogarnijcie to g.ówno odpowiedz

Franio - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Super, prawie jak hajduka w dalmacji odpowiedz

Marian - 4 godziny temu, *.plus.pl Miejscowość Stare Budy za Grodziskiem Maz.5km za salą Eden graffiti widzewa i ruchu odpowiedz

eLeLeL - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Wy! odpowiedz

n - 6 godzin temu, *.172.71 Na moje oko, aż się prosi, aby barwy pod spadzistym daszkiem były na całą szerokość tzn, żeby graf rozciągał się do końca murka w lewą i prawą stronę. odpowiedz

Maniek 1916 - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Super ???? odpowiedz

Hubi40 - 8 godzin temu, *.amazonaws.com Super malina !!!!! Mega że jesteście !!!! odpowiedz

Picaso - 8 godzin temu, *.chello.pl Po prostu brzydkie .... odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @Picaso: namaluj lepsze i się pochwal. odpowiedz

