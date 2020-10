Sytuacja zdrowotna w drużynie - problem ze stoperami

Piątek, 16 października 2020 r. 10:55 Woytek, źródło: Legionisci.com

W tej chwili aż 10 zawodników Legii nie jest zdolnych do gry z powodu różnych problemów zdrowotnych. Najbliżej powrotu są Jose Kante i William Remy. W piątek trener Czesław Michniewicz zanalizował sytuację zdrowotną w drużynie i przyznał, że największy problem jest na pozycji stopera, bo do gry są jedynie Igor Lewczuk i Artur Jędrzejczyk.





- Największy problem mamy z obsadą pozycji środkowego obrońcy. Mateusz Wieteska będzie pauzował przez 3-4 tygodnie - taka jest pierwsza diagnoza. Doznał urazu w okolicach mięśni brzucha. Inaki Astiz nieszczęśliwie zderzył się na treningu z jednym z zawodników i też nie będzie brany pod uwagę w niedzielnym meczu. Zostajemy więc z dwójką Lewczuk i Jędrzejczyk - mówi Michniewicz.



- Jose Kante rozpoczął treningi indywidualne. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wejdzie w trening z drużyną. William Remy także trenuje indywidualnie na boisku. Kacper Kostorz cały czas się leczy. Jest bardzo osłabiony. Lekarz odpowiadał mi o jego sytuacji i na pewno będzie on jeszcze przebywał w domu. Jest po ciężkiej, osłabiającej chorobie. Dostał zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, ale nawet podnoszenie kolan sprawia mu ból. Mateusz Hołownia ma problem z kością łonową. To stara kontuzja, która odnowiła się pod wpływem mocniejszego treningu - podobnie było na zgrupowaniu reprezentacji - dodaje szkoleniowiec.



Oprócz wyżej wymienionych z urazami borykają się także dwaj młodzi bramkarze Cezary Miszta i Wojciech Muzyk, a w najbliższych miesiącach nie zobaczymy także Vamary Sanogo i Marko Vesović, który za 2 tygodnie wróci do Warszawy na dalszą część rehabilitacji.