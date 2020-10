Antolić odejdzie z Legii

Wraz z końcem roku Domagoj Antolić pożegna się z Legią - informuje "Przegląd Sportowy". Chorwat nie dogadał się z klubem w sprawie nowego kontraktu, który wygasa 31 grudnia. Jeszcze niedawno wydawało się, że strony dojdą do porozumienia, jednak ostatecznie pomocnik okazał się dla mistrzów Polski zbyt drogi. Latem po Antolicia zgłosiło się kilka zagranicznych zespołów, jednak w klubie doszli najprawdopodobniej do wniosku, że umowa z Chorwatem zostanie przedłużona i nie opłaca się go pozbywać. Ostatecznie do tego nie doszło, wobec czego warszawski klub nie zarobi na jego odejściu żadnych pieniędzy.

dezet - 17 minut temu, *.chello.pl jest coś takiego jak niegospodarność, niech się miodek nie zdziwi jak przyjdzie mu pozew jeśli nie wróci finansów Legii na właściwe tory, np. takie sprzed jego prezesury odpowiedz

bronek49 - 43 minuty temu, *.chello.pl taka polityka transferowa w Legi pozbywają się lepszych zawodników w tym wychowanków a przedłużają kontrakty z takimi asami Martins;Rocha Gwilla Pekart i kilku innych i opierają skład na oldbojach odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl do końca sezonu 16 piłkarzy zakończy kontrakty. Antolić jest jednym z nielicznych z którym warto przedłużyć. Z kim ci idioci zamierzają wejść na eliminacje latem 2021? Na wartościowych nowych ich nie stać. Do tego każdy nowy u nas to musi się jeszcze pół roku odbudowywać i adoptować. Idioci!!! odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.stansat.pl @geds: na co wejść? Gdzie? Eliminacje? Chyba o utrzymanie jak takie stworzą... odpowiedz

Kolejny raz pokaż super zarządzania klubem - 1 godzinę temu, *.com.tr Serce boli jaki się patrzy jak Legia jest zarządzana.. Najlepiej wprowadzmy zasadę że zawsze trzymamy piłkarza do końca kontraktu tak aby na nim nie zarobić. W sumie czemu nie.. A jak już sprzedajemy to poniżej wartości rynkowej! W sumie to takie fair play.. Z duchem sportu! Gratulacje Panie Marszałku! odpowiedz

Marcel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Artykuł o Domagoju Antoliciu pt. "Antolić odejdzie z Legii", na zdjęciu Domagoj Antolić, stojący tyłem do obiektywu, że widać mu całe nazwisko na koszulce, ale dla pewności podpis pod zdjęciem: "Domagoj Antolić" :-D odpowiedz

Jozin - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Marcel: Ale ty głąb jesteś. Poczytaj o prawach autorskich... odpowiedz

Antyzygo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Janusze biznesu, kolejny raz. odpowiedz

lob - 2 godziny temu, *.chello.pl I dobrze....jedna dobra runda na 3 lata to za mało.........niech teraz kroi z kasy Turków.............. odpowiedz

666 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @lob: A do nas w zamian Cholewiak bis, czy inna łamaga do odbudowy ???? odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.22.8 Kurzawa jest bez kontraktu można się nad nim zastanowić odpowiedz

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl a niech idzie w p....u! Wobec braku gry nawet w LE w biednym i ogołoconym przez Miodka klubie nie ma pieniędzy na takich graczy.... już wiemy, że na siłę będzie grał Ślisz aby go sprzedać z zyskiem (a kosztował niebagatelne 1,8 mln Euro!!!) więc dla Antolica i tak byłąby ławka bo przecież maamy jeszcze innych super grajków (na nerwach) typu Gwilia ... odpowiedz

Rytm - 3 godziny temu, *.centertel.pl I gdzie Mioduskiemu do Leśnodorskiego pod względem zarządzania klubem? Ci co byli po stronie pudla mają teraz swoją wymarzoną Legię. Wszystko spieprzył ten nieudacznik. odpowiedz

Prawda - 1 godzinę temu, *.com.tr @Rytm: prawda w stu procentach.. Ja zawsze uważałem że lepiej żeby Pan Bogusław został w Legii a Pan Dariusz odszedł. Ale jak doszło już do zmiany i Pan Dariusz przejął stery to stwierdziłem że nie można go oceniać i się bać skoro jeszcze nie wiadomo jak On będzie samodzielnie zarządzał. Niestety po kilku latach widać że klub jest cofniety o kilka lat pod względem sportowym. A sytuacje na ławce trenerskiej to istna komedia. Na prawdę wielki wstyd na skalę światową akcja z Panem Jozakiem i Są Pinto. A najśmieszniejsze jest to że Ci którzy coś dobrego zrobili w Legii sami się napatoczyli jak Magiera i Vukovic.. Jedynie przeżyć ten ciężki czas i czekać na lepsze dni pod wodzą nowego sternika klubu. Ewentualnie może Pan Dariusz pokaże trochę pokory i samokrytyki i zrezygnuje z funkcji prezesa i odsunie się od pionu sportowego.. Ciężko to sobie wyobrazić. A jeśli już do tego dojdzie to przy niezłej PR owej gierce żeby wyjść na zwycięzcę całej sytuacji. odpowiedz

dino - 3 godziny temu, *.plus.pl Mioduski miał ponoć kregielnie i firmę budowlaną obie zbankrutowaly my zmierzamy w tym samym kierunku odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.centertel.pl Prezes Legii w ciągu swojej krótkiej kariery w tym klubie pokazał jak można drogo kupić i za darmo oddać. Pokazał jak można z klubu z tradycjami zrobić korporacyjne ścierwo. Trzeba być nie lada bałwanem żeby nie wyciągać wniosków i powielać te same błędy kupując i oddając za darmo. Nie możemy i nie powinniśmy się dziwić że wyniki sportowe będą coraz gorsze. kupowani są coraz bardziej przeciętni zawodnicy albo pozyskiwali tacy którzy w Legii mają się odbudować. Z młodzieży nie mamy już praktycznie nikogo na kim można byłoby zarobić jakieś sensowne pieniądze. odpowiedz

nil - 3 godziny temu, *.chello.pl Dodam mały komentarz. Loczek się nadaje ale do pchania karuzeli odpowiedz

czizys - 3 godziny temu, *.virginm.net Legia jest na dnie.... 3 lata to dosc szybko zeby wyssac i zniszczyc klub. Myslalem ze jeszcze ze dwa lata potrwa takie delikatne ogolacanie klubu. Ale mioduski ma rozmach i w 3 lata z klubu szanowanego nie tylko w polsce ale cos tam grajacego w europie zrobil posmiewisko i kompletnie rozmontowal poziom sportowy wymieniajac pilakrzy na coraz to gorszych... A wszystko powoli robil zeby moc w spokoju sie dorabiac. Ale teraz to w Legii jest taki chaos ze to sie w glowie nie miesci. Akademia otwarta to juz mozna pozbyc sie reszty cos znaczacych pilkarzy i zaczac handlowac mlodymi... jeszcze ze dwa lata magnes jakim JESZCZE jest Legia bedzie przyciagal potencjlanych kupcow na wyroby akademii. Brawo mioduski. Przyznam ci ze jestes nie tuzinkowym biznesmenem.... Ale juz nie filantropem ani zadnym milosnikiem sportu. Skrupulatnie i z zimna krwia zaplanowales jak wyj...ac miliony z klubu doprowadzajac go do ruiny. Wypisz wymaluj wisla krakow! Od 3 lat to powtarzalem a z kazda decyzja prezesa tylko sobie kiwam glowa ze ja to jednak mam rozkmine dobra... Mnie juz nic nie zaskakuje. Zastanawialiscie sie mordy czemu jego decyzje nie maja sensu i nie wiadomo o co w nich chodzi? Odpowiedz jest prosta... jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze. Taki mioduski jest ponad nami ze mysli kategoriami biznesowymi i umie to wykorzystac. A lepszzego miejsca nie mogl sobie znalezc.... najwiekszy klub w polsce... swiezo po sukcesach (JAK NA POLSKIE REALIA) w europie... jemu to po prostu nie moglo sie nie udac... I tak o to zostalismy ze tak powiem VYR...ANI przez pudla. Pieknie to wszystko poukladal. Nie ktorzy to zrozumieja a nie ktorzy mnie tu zaraz beda mieszac z blotem standard . No coz poradze ze mozg moj zapi...ala na potrojnych obrotach i takich leszczy rozkminia na biegu!!!!! odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nigdy nie zachwycał, bałkańskie drewno i tyle...najlepiej podawał w bok i do tyłu... odpowiedz

Ja1916 - 3 godziny temu, *.vectranet.pl nie pasował do Legii. tu trzeba spacerować 90minut po boisku i najlepiej niczym się nie wyróżniać. odpowiedz

Meteor - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl No trudno, raz się zarobi na sprzedaży zawodnika, a raz nie - ot normalna rzecz w świecie futbolu. Skoro nie doszli do porozumienia to znaczy że zapewne za dużo chciał za granie. odpowiedz

czizys - 3 godziny temu, *.virginm.net @Meteor: Meteor chyba dopiero co z nieba spadles hahahaha ;) odpowiedz

Michal - 4 godziny temu, *.chello.pl Ciekawe czy miodek odda za bilety? odpowiedz

L.Miklas - 4 godziny temu, *.support.pl Pazerny dwa razy traci... Szkoda dobry grajek odpowiedz

Mis - 4 godziny temu, *.110.230 To bylo pewne, ze po wyrzuceniu Vuko duzo zawodnikow odejdzie. Mamy juz Karbo i Antolic odpowiedz

Wojciec - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Miodek cebula, janusz biznesu... odpowiedz

King - 4 godziny temu, *.tpnet.pl K...wa mistrzowie biznesu. Straganu bym nie nie powierzył tym ludziom prowadzić bo by rzodkiewkę z pomidorami mylili. #miodekout odpowiedz

Jam ci jam - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niech spada ogrywać tam młodych a je go na trybuny pół sezonu dobrze zagrał odpowiedz

Kuba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jam ci jam : Rodzice pozwolili ci korzystać z inernetu? Lepiej weź się za naukę. odpowiedz

Zawieja - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Prezes mistrz strategii brawo . odpowiedz

ble - 4 godziny temu, *.atman.pl rewelacja! brawo prezesie! odpowiedz

