Wyniki sondy: Prezes i zarząd winnymi niepowodzeń w europucharach

Po odpadnięciu Legii z Qarabagem FK uruchomiliśmy ankietę, w której zadaliśmy pytanie o treści: "Kto jest najbardziej winny niepowodzeń Legii w europejskich pucharach?". Opcji do wyboru mieliście wiele, bo od pogody i koronawirusa po sędziów i UEFA. W ciągu 2 tygodni oddaliście aż 17 887 głosów i wyraziliście konkretne wotum nieufności do Dariusza Mioduskiego , który jest zarówno właścicielem jak i prezesem. Za najbardziej winnego niepowodzeń uznaliście prezesa i zarząd klubu - 41% głosów. Dddatkowo jedną czwartą uzyskał właściciel klubu . Dopiero na trzecim miejscu znaleźli się piłkarze z 14 procentami głosów. 7% osób uznało, że Legii najbardziej przeszkadzała pogoda, a zaledwie 5% uzyskał sztab trenerski. Poniżej prezentujemy pełne wyniki sondy.

Komentarze (17)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jarek - 16 sekund temu, *.play-internet.pl Mioduski to pedofil ! Lewandowski i Iga Świątek nie chcą mieć nic do czynienia z Legią ! Pudel wypad ! odpowiedz

czizys - 42 minuty temu, *.virginm.net Tu w ogole potrzebna byla jakas sonda ?? :D

Ktos kto oddal glos na POGODE albo UEFA zrobil to przesmiewczo po prostu z zazenowania sytuacja. Kazdy zdrowo rozsadkowy wie kto rozyebal wszystko w pyl i kto jest winny odpowiedz

wolfke - 3 minuty temu, *.chello.pl @czizys: prawdę mówi Polać Mu !!! odpowiedz

Ginpasterz - 58 minut temu, *.197.118 Ja i tak uważam że to my jesteśmy winni tzn. kibice. Nie znamy się na niczym. Wszystko nam przeszkadza. Mamy wybujałe oczekiwania i w ogóle to koncepcja zespołu jest budowowa w oparciu o logiczne i uzasadnione decyzje. Działania Prezesa i dyrektora są w pełni przejrzyste i przynoszą oczekiwane rezultaty. Mamy zbilansowana kadrę pod względem umiejętności i wieku, osiągamy świetne wyniki na arenie europejskiej, nie musimy wyprzedawać młodych i zdolnych zawodników bo tych których mamy są lepsi i bardziej perspektywiczni. A co najważniejsze w działaniach Prezesa widać długofalowy plan szkolenia a liczba trenerów pracujących w ostatnich lata pozwala na zapoznanie się piłkarzom z różnymi metodami treningowymi.

Nie mogę sobie tylko przypomnieć co ja piłem dziś rano. odpowiedz

Wolfik - 16 minut temu, *.mm.pl @Ginpasterz: Najlepsze Kolego jest to, że identyczna wypowiedź padła by zapewne od "Prezesa" czy "Dyrektora sportowego". Tyle, że oni mówiliby to na serio.



Z niekłamaną ciekawością i rozbawieniem obserwuję, jak osoby decyzyjne w państwie, klubie czy firmach potrafią wierzyć w to co mówią....i w światek który sobie sami wymyślają. odpowiedz

L56 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Może to i nie prezes łapie czerwone kartki w decydujących meczach, albo marnuje sytuacje

1/1 pod bramką, ale to prezes odpowiada za to kto jest na boisku i kto i ich trenuje.

Mioduski nigdy nie stanął po stronie trenera.

Nie powinien był zwalniać Magiery (to prehistoria) i bezwarunkowo nie powinien zwalniać

Vuko.Jaki byłby wynik pucharów nie wiadomo (przecież na pewno nie byłby gorszy!), ale

grajki wiedzieliby, że trener rządzi i albo by biegali albo szukali kasy gdzie indziej.

Nie trzeba się znać na piłce i sporcie żeby zobaczyć, że nie byli fizycznie przygotowani

do początku sezonu - czyli, że symulowali pracę na treningach.Przecież Vukovic nie kazał im leżeć.Uzanli, że pomęczą sie trochę jesienią i na początku wiosny i kolejne mistrzostwo z premią da się wykopać.

Najgorzej by było gdyby prezes stanął murem za obecnym trenerem.To beztalencie,

bez drorobku.

odpowiedz

Gosc - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czepiacie się tego mioduskiego, a nie bierzecie pod uwagę ze on nie miał wpływu nA pogodę a ewidentnie była na naszą niekorzyść w decydujących momentach odpowiedz

ZIBI - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Faktycznie np. Lewczuk da się ograć jak dziecko wina Mioduskiego nic dodać nic ująć. Grajki swoje fochy wprowadzają aby zwolnić trenera wina Mioduskiego. Brawo odpowiedz

czizys - 37 minut temu, *.virginm.net @ZIBI: Sam sie w Legii nie zatrudnia hehe to mioduski trzyma emerytow w skladzie bo mu pasuje to ze przez ich wiek moze z nimi negowac wysokosc kontraktow. Ot co.... Uzyj mozgu. Wszystko co sie dzieje w klubie oraz kto w nim gra to wynik ruchow i decyzji prezesa wiec wytrzezwiejchlopie bo bredzisz odpowiedz

Luk - 25 minut temu, *.timplus.net @czizys: Może i miodek powinien oddać prezesurę komuś kto się zna, ale z tym negocjowaniem kontraktów to mnie szczerze rozbawiłeś ^^^^ odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Na samym szczycie tego tałatajstwa powinien być właściciel. odpowiedz

Pawciu - 3 godziny temu, *.net.pl Dalej sie bede upieral, że odpowiedz Radoslaw Kucharski powinien byc wyodrebniony jako osobna odpowiedz odpowiedz

BRL - 2 godziny temu, *.chello.pl @Pawciu: przyznaję Ci rację, Pawciu! odpowiedz

Stan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Pytania były tendencyjne odpowiedz

Koszulki@gmail.com - 4 godziny temu, *.centertel.pl Kupię koszulkę Czereszewskiego z nr 4. odpowiedz

Witek - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Koszulki@gmail.com: Mam taką ale pewnie cię to nie zainteresuje bo to zwykła podróba za stadionu X-lecia. odpowiedz

:D - 4 minuty temu, *.t-mobile.pl @Witek: hahaha odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.