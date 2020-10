Komentarze (54)

Ginpasterz - 28 sekund temu, *.195.89 Wygrać po męczarniach 2:1 to oni mieli z Karabachem. Pomijając wynik to dopóki będziemy wychodzić z 3 defensywnymi pomocnikami to różnicy w ofensywie nie będzie. Luki zdecydowanie musi grać na 10 bo to co dziś było to antyfutbol ofensywny i bez niego i Wszołka to byśmy byli w dupie.

Niestety narazie z gry drużyny nie widać żadnego nowego pomysłu na nią naszego trenera. Jedyne co cieszy po dzisiejszym wieczorze to 3 punkty. Niestety wiele jest do poprawy. Jeden z kolegów pisał i zresztą słusznie że na trenera z Niemiec czy jakiegoś z prawdziwego zdarzenia nie mamy co liczyć. Musimy wierzyć że z tym co mamy uda się coś ugrać. Niestety na Europę to będzie zawsze za mało. odpowiedz

..... - 15 minut temu, *.chello.pl K.......A co to ma być strona jakiego klubu komu kibicują Ci ludzie skąd Wy jesteście j....i kibice sukcesu tylko potraficie narzekać pieprzyć Was odpowiedz

Zbyszek - 33 minuty temu, *.plus.pl Pozytyw jest taki, że Pekhart zaczął wreszcie trochę się angażować w grę, a nie tylko czekanie na wrzutkę odpowiedz

JACUNHO - 37 minut temu, *.kampinostelco.pl Macie kxxxa swego Valencie odpowiedz

Leśny Dziadek - 41 minut temu, *.centertel.pl Momenty jako takiej gry sa, ale na momenty chodzilo sie kiedys, w mlodosci na pornole... odpowiedz

atmosferic - 45 minut temu, *.orange.pl Lepiej to funkcjonuje - wywalic kapustke i valencie na stale ze skladu i dokupic mobilnego i technicznego napastnika a nie takiego na wrzutke jak pekhart i powinno byc lepiej. odpowiedz

KowaL - 47 minut temu, *.vectranet.pl Slisz paralityk potykając się o swoje pęciny, po co go cesiu trzyma?! odpowiedz

wtf - 50 minut temu, *.chello.pl Wszołek na samą myśl o tym że trzeba oddać strzał,dostaje sraki. odpowiedz

Adi - 53 minuty temu, *.orange.pl Gwilia to patałach odpowiedz

Jazda z dziadkami Zagłębie jazda z dziadkami - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Skoro na Zagłębie buk placu 6 do 1 to wynik tylko 2 będzie. odpowiedz

bzura7 - 1 godzinę temu, *.pirx.pl Do L: ja zacząłem myć podłogi lepsze to niż oglądanie tych patyczaków odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Peeeeeekhart! King! Ślisz frajer do zmiany! odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl @Pusia: Idź nakarmić koty. odpowiedz

Lewlegia - 1 godzinę temu, *.net.pl Panowie spoczko, w przerwie sprawy załatwione. odpowiedz

koci łapci - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ciekawy jestem czy Legia by takiego karnego dostała.Ledwo go Slisz dotknął,a tamten z głodu na twarz upadł odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Oglądam to i zastanawiam się czemu sobie to robię... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Ludzie opamiętajcie się. Błędy nie takim się przydarzają, a Bartek jest zawodnikiem na którym należy budować drużynę. Bo na Juranoviciu, Lewczuku czy Gwilii daleko nie ujedziemy. Młodość to przyszłość. odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Remis będzie sukcesem hahahahaha odpowiedz

lolo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Oj 1,5 mln bardzo cienki! Bierz się do pracy człowieku a nie jedziesz na farmazonie! Karnego zrobiłeś jak trampkarz!!! odpowiedz

Anty Vuko - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Co na boisku robi Juranovic? Pierwszy do zmiany. Na jego miejsce zagubiony z przodu Karbownik. Wejść powinien Antolic a Gwilia do pomocy Pekhartowi. I koniecznie przyspieszyć grę. odpowiedz

meter - 45 minut temu, *.t-mobile.pl @Anty Vuko:

Mecz trwa 90 minut...nie wstyd Ci pier...ić kacopały?Dzis gra dobre zawody odpowiedz

Anty Vuko - 2 minuty temu, *.tpnet.pl @meter:

Tak masz rację. Ale dobre zawody on i inni zagrał w 2 połowie. Mój komentarz był po pierwszej beznadziejnej w jego wykonaniu. Jeżeli gra Juranovicia będzie wyglądała tak jak w drugiej lub lepiej to spoko. odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl Piłkarzy mamy mocno przeciętnych, ale nie najgorszych. Do tego bez formy i zdołowanych. Ale jeśli do tego dochodzi wał z gwizdkiem, to jak mamy wygrać? Karny z d...y, facet ewidentnie podsunął nogę Śliszowi, za to dwóch jedenastek dla nas, za faule na Pekharcie i Wszołku, Lasyk nie gwizdnął. Rzygać się chce na taki futbol. odpowiedz

Stach - 1 godzinę temu, *.plus.pl Oczy bolą nie da się tego oglądać odpowiedz

Historyk - 1 godzinę temu, *.mm.pl lewczuk zmien KLub odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Ślisz co? Ty już wiesz co... odpowiedz

Po(L)ubiony - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Hiszpan: idź palancie do siebie, a nie ubliżaj naszym. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl @Po(L)ubiony: A Ty cieciu szturmem po koszulkę żeby pudel miał zysk. odpowiedz

XX - 1 godzinę temu, *.mm.pl Czesiek, pora dzwonić!! odpowiedz

ŻAENADA - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl ALE KARNY ŚMIECH NA SALI I JESZCZE WIESZCZYCKI TO KLEPNĄŁ LOL odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Debil za 1,5 mln euro odpowiedz

Pusia - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ślisz! Co? Lubin ogórze! odpowiedz

jo - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl I 1:1 nie mam siły na tych paździerzy ... Piłkarzyki pajacyki wypier#@lać razem z frajerem prezesem. odpowiedz

Stan - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Jest moc to widać ,heeeeeee,będzie odpowiedz

1909 - 1 godzinę temu, *.media.pl Uszczypnijcie mnie!!! odpowiedz

Mariot85 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl chodz bramka to nie da się tego ogladac odpowiedz

Michcio - 1 godzinę temu, *.orange.pl Dzieci we mgle....... odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.com.pl Bezproduktywny Karbownik w środku a Luki znów na skrzydle. odpowiedz

Nnnnuuuuddddaaaa!!!!! odpowiedz

AliMario - 2 godziny temu, *.centertel.pl Patrząc na mecze nic się nie zmienia w podejściu kopaczy, jak zawsze zle wybory tak podobnie jak trener i Prezesa...żałosny widok klubu Legia Warszawa....wróć Lesnodorski i Magiera !!! odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Padaka trwa. oby to nie było coś trwałego, jak forma Juranovicia na przykład. odpowiedz

Lewlegia - 2 godziny temu, *.net.pl Czesław ma krótką pamięć bo przed meczem mówi, że nie pamięta dokładnie mistrza polski z zagłębiem z 2007 r zdobytego przy Ł3. To przypomnę, że sędzia nie gwizdnął karnego dla Legii przy 1-2.

Kometarze wyraźnie były za tym, że był faul, ale on nie pamięta. Ile z 711 połczeń pamięta?

Dziękuję za takiego trenera Legii historia was oceni. odpowiedz

biaLy - 2 godziny temu, *.chello.pl To ile dzisiaj w plecy? odpowiedz

AS - 2 godziny temu, *.chello.pl http://strims.world/LegiaWarszawaZaglebieLubin.php

odpowiedz

haaaaaaaaaa - 2 godziny temu, *.135.90 Jest i ooooon nasz lis pola karnego xD !!!!!! kuwa faaaa hahahaa £oooogien bedzie. nie... no w sumie to nie jest smieszne odpowiedz

1909 - 2 godziny temu, *.media.pl Link do meczu? odpowiedz

Nie przyjdzie konkretny sponsor do Legii to na taką LM będziemy znów czekali z 20 dobrych lat . - 2 godziny temu, *.com.pl Jak dla mnie Michniewicz zawalił reprezentacji u-21 wyjazd na ME . Wprowadzając zamęt KADRA - LEGIA . I przez to i Legii nie ma w LE, LM, z Superpucharem i Kadry brak na ME . Jak dla mnie przez amatorskie podejście Legii i brak u nas trenera z wieloletnim doświadczeniem z pracy w Bundeslidze - tak jest inny świat jak w naszej słabej polskiej lidze . Zawodnik idąc do bundesligi potrzebuje , pół roku na nadrobienie braków w przygotowaniach do ligi . Michniewicz poczuł smak dobrej posady na łazienkowskiej i w moim odczuciu przez takie zamieszanie nie będzie Białoczerwonych U-21 na Mistrzostwach Europy . Teraz zacznie się paniczna wysprzedaż w Legii co lepszych i znowu przyjdą polskie ligowe gwiazdy , nie te z górnej półki , a te które da się jakoś w Legii utrzymać . odpowiedz

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Nie przyjdzie konkretny sponsor do Legii to na taką LM będziemy znów czekali z 20 dobrych lat .:

Wbij to sobie mocno do lba - ZADEN ZDROWY NA UMYSLE TRENER Z DOSWIADCZENIEM W BUNDESLIDZE NIE PRZYJDZIE TRENOWAC DO POLSKI JAKIS DZIADOW ! JUZ PEWNIE WOLI POTRENOWAC ZESPOL W 2 BUNDESLIDZE LUB 3 LIDZE NIEMIECKIEJ.



TAKIE SA FAKTY - TO SA PERYFERIA PERFERII EUROPEJSKIEJ PILKI, odpowiedz

Damian - 2 godziny temu, *.comcast.net ... no i wraca skład Vukovicia, ze zdrowym Juranoviciem. Pozmieniał w pucharach, posprawdzał, poszperał, odpadł i „skończył się czas na eksperymenty”... Parodia! Na cholerę to całe zamieszanie przed najważniejszymi meczami sezonu... odpowiedz

Codvid - 3 godziny temu, *.comcast.net A gdzie jest Kapustka? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Codvid: W golabkach... odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl @Codvid: Zmeczyl sie rytmem treningowym - przeciez to wyczerpujacy sezon w jeszcze bardziej wyczerpujacej lidze... no sam wiesz. odpowiedz

