Konferencja pomeczowa

Sevela: Zabrakło nam jakości

Niedziela, 18 października 2020 r. 19:49 Mishka, źródło: Legionisci.com

Martin Sevela (trener Zagłębia): Nie jestem dziś zadowolony ani z wyniku, ani z gry. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była niezła, dobrze zareagowaliśmy po stracie bramki. Zrobiliśmy dobrej jakości akcję i wywalczyliśmy rzut karny. W drugiej połowie chcieliśmy być bardziej aktywni przy piłce, ale się nie udało. Brakowało nam jakości w momencie podania piłki do ataku po jej odbiorze. Dużo biegaliśmy bez piłki, co nas kosztowało mnóstwo wysiłku. Legia pokazała jakość w środku pola, grała prosto i szybko, a moi zawodnicy nie reagowali dobrze na boisku. Nic już na to nie poradzimy. Trzeba podnieść głowy i odpowiednio zregenerować na najbliższy mecz u siebie.