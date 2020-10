Legia Warszawa 2-1 Zagłębie Lubin

Czech pokarał Zagłębie

Niedziela, 18 października 2020 r. 19:20 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa wreszcie wywalczyła na własnym stadionie komplet punktów. Mistrzowie Polski pokonali 2-1 Zagłębie Lubin, które w stolicy zaprezentowało się z bardzo słabej strony. Dwa gole dla Legii strzelił Tomas Pekhart, który w tym sezonie ma na koncie już siedem trafień.



Już w 1. minucie gry bliski bramki był Tomas Pekhart. Napastnik Legii wygrał walkę o piłkę po wrzutce z prawej strony, ale jego strzał przeleciał obok słupka. Za moment odpowiedzieli goście, kiedy do siatki trafił Filip Starzyński. Sędzia liniowy słusznie podniósł jednak chorągiewkę, sygnalizując pozycję spaloną pomocnika Zagłębia. Kwadrans po pierwszym gwizdku po raz pierwszy do interwencji zmuszony został Artur Boruc. Bramkarz Legii pewnie złapał piłkę kopniętą z okolic 15 metra przez Dejana Drażicia, który mógł żałować zmarnowania dobrej okazji do wyprowadzenia swojego zespołu na prowadzenie. Potem na boisku zaczął dominować chaos i niedokładność. Drużyny nie potrafiły w żaden sposób przedostać się pod pole karne przeciwnika i zakończyć akcję celnym uderzeniem.



Wreszcie w 22. minucie z dystansu szczęścia spróbował Pekhart. Ponownie jednak Czechowi zabrakło nieco precyzji, gdyż posłał piłkę nieco obok słupka. Lubinianie z każdą kolejną minutą oddawali rywalom coraz więcej miejsca, co wkrótce się na nich zemściło. W roli głównej ponownie wystąpił Pekhart, który tym razem dokładnym uderzeniem lewą nogą pokonał Dominika Hładuna. Wydawało się, że od tego momentu przewagę będą zdobywać piłkarze gospodarzy, jednak lubinianie nie zamierzali szybko składać broni. Wkrótce szybką kontrę prawym skrzydłem przeprowadził Patryk Szysz, który holował piłkę przez kilkadziesiąt metrów. Następnie podał ją do Drażicia, a ten został sfaulowany w polu karnym przez wracającego Bartosza Slisza. Sędzia słusznie wskazał na jedenasty metr, a rzut karny pewnie wykorzystał Filip Starzyński. Do końca pierwszej połowy wynik nie uległ już zmianie.



fot. Woytek / Legionisci.com



Tuż po przerwie okazję miał Filip Mladenović. Obrońca Legii przymierzył w kierunku dalszego słupka, jednak nieznacznie chybił. Za moment odpowiedzieli piłkarze Zagłębia, kiedy fatalnie w stuprocentowej sytuacji pomylił się Sasa Balić. Obrońca przyjezdnych dostał piłkę będąc kilka metrów przed bramką, jednak jego wykończenie pozostawiło wiele do życzenia. Ta niewykorzystana okazja mogła zemścić się na podopiecznych Martinsa Seveli, kiedy po podaniu Luquinhasa z najbliższej odległości chybił Paweł Wszołek... Druga odsłona spotkania zapowiadała się niezwykle emocjonująco tym bardziej, że w 53. minucie na prowadzenie Legię wyprowadził Pekhart. Czeski napastnik głową sfinalizował dokładnie podanie ze skrzydła od Luquinhasa.



Po strzeleniu drugiego gola gra Legii nieco się poprawiła. Zagłębie przestało dochodzić do jakichkolwiek okazji bramkowych. Kwadrans przed końcowym gwizdkiem sędziego bliski hat-tricka był Pekhart. Czech strzelił lewa nogą zza pola karnego, jednak zabrakło mu celności. W samej końcówce bliski wyrównania był Sysz, który po podaniu ze skrzydła posłał piłkę ponad bramką.