Boruc: Mieliśmy dobre momenty

Niedziela, 18 października 2020 r. 22:47 Woytek, źródło: Canal+

- Zagłębie nie stworzyło zbyt wielu sytuacji, bo nie pozwoliliśmy im na zbyt wiele. Czy byli dobrym przeciwnikiem? Grają w polskiej ekstraklasie, więc chyba niezły przeciwnik... - powiedział Artur Boruc po meczu na antenie Canal+.



- Czemu gramy poniżej oczekiwań? To chyba trzeba wróżki do tego. Patrząc od środka: na treningu wygląda to dobrze, a mecze ligowe i pucharoweg wyglądały inaczej. Nie wiem czy to presja, czy brak umiejętności... Myślę, że to drugie raczej nie, bo w tym zespole jest jakość. Może pewność siebie?



- Każdy z nas po kolei na boisku musi brać odpowiedzialność na siebie. Dziś dało to efekty w utrzymaniu się przy piłce i całkiem niezłym rozgrywaniu. Mieliśmy dobre momenty i oby tak dalej. Myślę, że nauczymy się tego powoli i w każdym aspekcie naszej gry będzie sporo poprawy.



- Mniejsza liczba niż komplet punktów najbliższych meczach będzie niedosytem. Ja cieszę się, że gramy często. W ostatnim czasie nie rozpieszczaliśmy kibiców i siebie wynikami, więc liczę na to, że najbliższy tydzień będzie takim przełamaniem - czymś co popchnie nas do dobrej gry i zdobywania kolejnych punktów.