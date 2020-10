Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Zagłębiem uzyskał Tomas Pekhart. Występ strzelca dwóch goli oceniliście na 4,9 w skali 1-6. Dobre oceny otrzymali także Luquinhas i Karbownik. Najniższa nota trafiła do Bartosza Slisza - 2,8. W sumie oceniało 868 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5. Pekhart 4,9 Luquinhas 4,2 Karbownik 3,9 Boruc 3,7 Juranović 3,5 Mladenović 3,5 Wszołek 3,5 Jędrzejczyk 3,3 Lewczuk 3,2 Gwilia 2,9 Antolić 2,9 Valencia 2,9 Slisz 2,8

Micha - 23 minuty temu, *.10.98 Odnoszę wrażenie, że Boruc ciągle dostaje oceny za nazwisko. Skoro Jędrzejczyk i Lewczuk dostali nisko, to Boruc też powinien. Prawda jest taka, że cala trójka miała spokojniejszy mecz. Niezłe próby gry wysokim presingem, ale pracy jeszcze jest nad tym elementem. Slisz, jak zrozumie o co chodzi w takiej grze, też poprawi noty. Z Zagłębiem widać było, że bardzo chce, ale to go zgubiło. Generalnie każdy zagrał lepiej od piachu z ostatnich meczy i oby to był początek progresu. odpowiedz

Po(L)ubiony - 33 minuty temu, *.chello.pl Przestańcie jechać po Śliszu, po jednym słabszym, w dodatku wygranym meczu! Z takim nastawieniem, to do Legii nie nadaje się NIKT. Mbape i Salah też. Wiadro wody z lodem na łeb. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl luqinhas i karbownik dwóch graczy których zabrakło w meczu z karabachem.

Michniewicz do dymisji !!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.252.130 Bez sensu jest ocenianie Antolicia i Valencii skoro zagrali mniej niż 10 minut odpowiedz

Rafa(L) Tarczyn - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ślisz zdecydowanie za wysoko odpowiedz

M. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Rafa(L) Tarczyn:

Slisz. Fakt... bardzo słabo w Legii, fatalnie w U21. odpowiedz

