Raport medyczny przed Zagłębiem - jeden wynik pozytywny

+ dodaj komentarz

- 33 minuty temu, *.supermedia.pl

Pytanie czy Cześkowi jeszcze coś się uda przegrać do zimy? Jak na razie to sie zapowiada że nie ... A do kolegi przedmówcy to ja uważam że skoro Pan piłkarz bierze tyle kasy i jest pacynką która to by sponsorujemy w jakiś sposób to aby nas dalej bawić co sobotę to musi jednak zostawić na boku swoje człowieczeństwo i podporządkować się temu co wymaga od niego klub i kibic. Ma po sznurku łązić na trening i do domku i tak w kółko a nie do fryzjera i galerii. To jego piepr..ny obowiązek do puki ma L na piersi.. i mało mnie interesuje czy mu się to podoba czy nie.

odpowiedz