Młodzież: mecze sobotnie

Sobota, 17 października 2020 r. 22:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi mimo niezłego początku przegrali ostatecznie 1-3 z UKS SMS Łódź w meczu CLJ U17. Lepiej poszło pozostałym drużynom akademii - Legia U16 wygrała 5-1 ze Zniczem, zespół o rok młodszy pokonał 1-0 Olimpię Elbląg i dalej prowadzi w CLJ, a Legia U14 pokonała 11-0 MOSiR Mińsk Mazowiecki. Z udanej stron pokazali się też gracze obu drużyn LSS z rocznika 2010, w meczach ze starszymi kolegami z TKM Kąty i Wichra III Kobyłka. Legia LSS U12 stoczyła zacięty pojedynek na boisku Polonii III Warszawa U13. Juniorzy starsi CWKS pokonali 2-0 liderujący zespół Ząbkovii II Ząbki.



CLJ U17: Legia U17 - UKS SMS Łódź 04

Gole:

0-1 38 min. Jakub Jędrasik

0-2 51 min. Jakub Kołodenny

1-2 69 min. Sebastian Kieraś b.a.

1-3 82 min. Hubert Rolnik



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] – Patryk Winiarski (66' Szymon Gaj [05]), Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Maddox Sobociński (66' Bartosz Mikołajczyk [05]), Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (75' Maciej Bochniak [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Znicz Pruszków 05 1-5 (0-4) Legia U16

Gole:

0-1 13 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Rejczyk)

0-2 28 min. Kacper Rojkowicz (as. Maksymilian Stangret)

0-3 43 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Rojkowicz)

0-4 45 min. Szymon Grączewski (as. Franciszek Saganowski)

0-5 75 min. Franciszek Saganowski b.a.

1-5 89 min.



Legia: Hubert Nowak [06] – Franciszek Saganowski [06], Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (80' Igor Szostek), Lucio Ceci (46' Roman Żuk [06]) – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (70' Kajetan Pysz [06]), Kacper Rojkowicz (46' Kacper Stankiewicz) – Filip Borowski, Gracjan Gawroński, Maksymilian Stangret

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Olimpia Elbląg 06 0-10 (0-5) Legia U15

Gole:

0-1 27 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

0-2 32 min. Kacper Bogusiewicz (as. Mateusz Sitek)

0-3 35 min. Karol Kosiorek (as. Kacper Bogusiewicz)

0-4 38 min. Piotr Zieliński (as. Kacper Bogusiewicz)

0-5 39 min. Mateusz Sitek b.a.

0-6 60 min. Rafał Boczoń (as. Kacper Bogusiewicz)

0-7 66 min. Tomasz Rojkowski (as. Mateusz Sitek)

0-8 71 min. Mateusz Szczepaniak (as. Karol Kosiorek)

0-9 74 min. Mateusz Sitek (as. Mateusz Szczepaniak)

0-10 80 min. Jakub Chodkowski (as. Karol Kosiorek)



Legia: Michał Malinowski (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Jakub Grzejszczak (50' Mateusz Szczepaniak [07]) – Kacper Bogusiewicz, Igor Rosa (50' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński (55' Tomasz Rojkowski) – Karol Kosiorek, Mateusz Sitek, Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



MOSiR Mińsk Mazowiecki '07 0-11 (0-4) Legia U14

Gole:

0-1 1 min. Igor Busz (as. Aleks Płoszka)

0-2 9 min. Igor Busz (as. Michał Korba)

0-3 13 min. Kuba Nawrocki (as. Igor Busz)

0-4 20 min. Michał Korba b.a.

0-5 44 min. Szymon Chojecki (as. Maciej Jaroszewski)

0-6 46 min. Maciej Jeleński (as. Aleks Płoszka)

0-7 63 min. Szymon Chojecki b.a.

0-8 75 min. Stanisław Gieroba (as. Mateusz Różański)

0-9 77 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Nawrocki)

0-10 78 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

0-11 80 min. Mateusz Różański (as. Aleksander Iwańczyk)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks. Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Michał Korba, Aleks Płoszka, Igor Busz, Jan Leszczyński, Leon Falecki, Aleksander Iwańczyk, Mateusz Różański, Kuba Solecki, Szymon Chojecki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



MKS Polonia Warszawa III 08 - Legia LSS U12



Mecz na szczycie miał ponownie zacięty charakter. Obie drużyny dążyły do zwycięstwa, o którym zadecydowała lepsza dyspozycja dnia i skuteczność. Legioniści długimi momentami atakowali, ale pod bramką momentami brakowało im zdecydowania. Bez wątpienia będą szukać jeszcze lepszej gry i punktów w kolejnych trzech meczach, które pozostały do zakończenia rundy.



Legia LSS U11A - UKS TKM Tomice 09/10



Strzały (celne): LSS 48 (32) - TKM 3 (2)



Legia LSS: Krzysztof Plewczyński, Jakub Nowacki, Franciszek Krawczyński, Piotr Roguski, Nikodem Sikorski, Nikodem Kęsicki, Jakub Pływaczewski, Jan Andrzejak, Michał Zubrzycki, Aleksander Nieckarz

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Michał Małecki



Legia LSS U11B - Wicher III Kobyłka 09



Strzały (celne): LSS 45 (31) - Wicher 5 (4)



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Wiktor Pietraszko, Mikołaj Maćkowiak, Jan Bąkowski, Kacper Danowski, Tymon Prorok (Kpt), Ignacy Boniński, Bartosz Ostrowski, Kacper Wiśniewski, Aleksander Wiewiór, Patryk Król (ng)

Trener: Daniel Modzelewski, Jakub Lichwierowicz



MKS Ząbkovia Ząbki 03/4 - UWKS Legia 03/4

Gole:

0-1 42 min. Sławomir Tymczyszyn (as. Kacper Cetlin)

0-2 68 min. Antoni Sidor (karny na Mikołaju Wiśniewskim)



CWKS Legia: Stanisław Kucharski - Karol Gozdalik (46' Jakub Wąchocki), Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Patryk Romanowski, Mateusz Zalega (46' Marcin Staszyc), Bazyli Grabiec [04] (46' Michał Rak Ż -kont., 78' Jakub Żołędowski), Kacper Cetlin (46' Antoni Sidor [04]), Sławomir Tymczyszyn, Maksymilian Dobosz Ż, Mirosław Tymczyszyn, Oganes Kazaryan (46' Mikołaj Wiśniewski)

Trener: Łukasz Winek



