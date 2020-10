Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 17 października 2020 r. 22:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi mimo niezłego początku przegrali ostatecznie 1-3 z UKS SMS Łódź w meczu CLJ U17. Lepiej poszło pozostałym drużynom akademii - Legia U16 wygrała 5-1 ze Zniczem, zespół o rok młodszy pokonał 1-0 Olimpię Elbląg i dalej prowadzi w CLJ, a Legia U14 pokonała 11-0 MOSiR Mińsk Mazowiecki. Z udanej stron pokazali się też gracze obu drużyn LSS z rocznika 2010, w meczach ze starszymi kolegami z TKM Kąty i Wichra III Kobyłka. Legia LSS U12 stoczyła zacięty pojedynek na boisku Polonii III Warszawa U13. Juniorzy starsi CWKS pokonali 2-0 liderujący zespół Ząbkovii II Ząbki, a w B klasie wygrali 1-0 z Jednością Warszawa. Drużyny U12 i U13 pokazały się z dobrej strony w meczach z Żyrardowianką i Drukarzem. Zespół LSS U13 zapewnił sobie dziś awans do wyższej ligi.



CLJ U17: Legia U17 - UKS SMS Łódź 04

Gole:

0-1 38 min. Jakub Jędrasik

0-2 51 min. Jakub Kołodenny

1-2 69 min. Sebastian Kieraś b.a.

1-3 82 min. Hubert Rolnik



Legia: Aleksander Mickielewicz [06] – Patryk Winiarski (66' Szymon Gaj [05]), Sebastian Kieraś, Jakub Rutkowski, Patryk Romanowski – Kacper Knera, Maddox Sobociński (66' Bartosz Mikołajczyk [05]), Igor Strzałek – Dawid Kiedrowicz, Jordan Majchrzak, Bartosz Dziemidowicz (75' Maciej Bochniak [05])

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Norbert Misiak



Znicz Pruszków 05 1-5 (0-4) Legia U16

Gole:

0-1 13 min. Oskar Lachowicz (as. Filip Rejczyk)

0-2 28 min. Kacper Rojkowicz (as. Maksymilian Stangret)

0-3 43 min. Maksymilian Stangret (as. Kacper Rojkowicz)

0-4 45 min. Szymon Grączewski (as. Franciszek Saganowski)

0-5 75 min. Franciszek Saganowski b.a.

1-5 89 min.



Legia: Hubert Nowak [06] – Franciszek Saganowski [06], Ignacy Morawski, Bartosz Krasuski (80' Igor Szostek), Lucio Ceci (46' Roman Żuk [06]) – Filip Rejczyk [06], Oskar Lachowicz (70' Kajetan Pysz [06]), Kacper Rojkowicz (46' Kacper Stankiewicz) – Filip Borowski, Gracjan Gawroński, Maksymilian Stangret

Trener: Artur Kalinowski, II trener: Tomasz Bąbel



CLJ U15: Olimpia Elbląg 06 0-10 (0-5) Legia U15

Gole:

0-1 27 min. Karol Kosiorek (as. Oliwier Olewiński)

0-2 32 min. Kacper Bogusiewicz (as. Mateusz Sitek)

0-3 35 min. Karol Kosiorek (as. Kacper Bogusiewicz)

0-4 38 min. Piotr Zieliński (as. Kacper Bogusiewicz)

0-5 39 min. Mateusz Sitek b.a.

0-6 60 min. Rafał Boczoń (as. Kacper Bogusiewicz)

0-7 66 min. Tomasz Rojkowski (as. Mateusz Sitek)

0-8 71 min. Mateusz Szczepaniak (as. Karol Kosiorek)

0-9 74 min. Mateusz Sitek (as. Mateusz Szczepaniak)

0-10 80 min. Jakub Chodkowski (as. Karol Kosiorek)



Legia: Michał Malinowski (41' Miłosz Kaniasty) – Oliwier Olewiński, Rafał Boczoń, Maciej Saletra, Jakub Grzejszczak (50' Mateusz Szczepaniak [07]) – Kacper Bogusiewicz, Igor Rosa (50' Jakub Chodkowski), Piotr Zieliński (55' Tomasz Rojkowski) – Karol Kosiorek, Mateusz Sitek, Jakub Kowalski

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



MOSiR Mińsk Mazowiecki '07 0-11 (0-4) Legia U14

Gole:

0-1 1 min. Igor Busz (as. Aleks Płoszka)

0-2 9 min. Igor Busz (as. Michał Korba)

0-3 13 min. Kuba Nawrocki (as. Igor Busz)

0-4 20 min. Michał Korba b.a.

0-5 44 min. Szymon Chojecki (as. Maciej Jaroszewski)

0-6 46 min. Maciej Jeleński (as. Aleks Płoszka)

0-7 63 min. Szymon Chojecki b.a.

0-8 75 min. Stanisław Gieroba (as. Mateusz Różański)

0-9 77 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Nawrocki)

0-10 78 min. Stanisław Gieroba (as. Kuba Solecki)

0-11 80 min. Mateusz Różański (as. Aleksander Iwańczyk)



Legia: Dawid Ostrowski - Dawid Foks. Mikołaj Kotarba, Leon Ziętek, Maciej Jaroszewski, Kuba Nawrocki, Michał Reterski, Maciej Jeleński, Michał Korba, Aleks Płoszka, Igor Busz, Jan Leszczyński, Leon Falecki, Aleksander Iwańczyk, Mateusz Różański, Kuba Solecki, Szymon Chojecki, Stanisław Gieroba

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Legia U13 - Drukarz Warszawa 08



Strzały (celne): Legia 13 (6) - Drukarz 7 (1)



Legia: Denys Stoliarenko [09] - Daniel Foks, Oliwier Puto, Filip Nieckarz, Piotr Bzducha, Marcel Kiełbasiński (Kpt), Mikołaj Jasiński, Norbert Merchel [09], Daniel Wyrozumski, Bartłomiej Leszczyński, Maciej Chojnowski, Maksymilian Dołowy, Marcel Grzejda (br), Adam Niewiadomski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Ludwiniak



Drukarz: Antoni Błocki - Mateusz Dzierżewicz, Mikołaj Gorzędowski, Kajetan Kulmiński, Karol Gorzędowski, Łukasz Staniewicz, Mikołaj Jędruchniewicz, Kamil Stachura, Kacper Wysokiński, Oliwier Przybylski, Julian Paszkowski (br), Aleksander Tarkowski, Mikołaj Wierniuk



Spotkanie na szczycie I ligi U13 było godne swojego miana. Drukarz był jak dotąd najbardziej wymagającym rywalem legionistów w tej rundzie - goście dość skutecznie przeszkadzali w dojściu do pozycji strzeleckich i sami próbowali wielokrotnie inicjować ataki. Legijna defensywa grała jednak niemal bez zarzutu, także dzięki dobrej wzajemnej asekuracji. Nasi gracze co jakiś czas byli mimo wszystko w stanie dojść do dobrych sytuacji. Niekiedy na drodze stał golkiper Drukarza Oskar Błocki, a czasami.. brak cierpliwości - dość powiedzieć, że aż 3 trafienia Legii zostały unieważnione z powodu spalonego. Mimo wszystko, podopieczni Rafała Klimkowskiego schodzili z boiska w lepszych nastrojach niż w meczu wyjazdowym gdy po doskonałej I połowie, po przerwie dali dojść do głosu kolegom z Pragi.



Legia U12 - AP Żyrardowianka Żyrardów 09



Strzały (celne): Legia 23 (13) - Żyrardowianka 1 (0)



Legia: Franciszek Golański [10] - Aleksander Marciniak, Vincent Ziętek, Aleksander Badowski [10], Jakub Piaseczny, Piotr Bartnicki, Oliwier Ziembicki, Iwo Dolega, Mateusz Strzelecki, Kacper Ziółkowski, Wiktor Wach, Borys Boryszewski.

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Jakub Witkowski



Zdecydowanie defensywna gra gości, którzy szukali niekiedy podaniami wysuniętego napastnika, jednak obrona Legii była w stanie przeciąć niemal wszystkie prostopadłe podania, przez 60 minut meczu. Przebić się przez tak skomasowaną obronę " Żyrki" nie było łatwo, ale momentami się udawało. Ładnymi uderzeniami popisywali się: Bartnicki, Ziembicki, Badowski, Strzelecki, Boryszewski czy Wach. Na 3 kolejki przed końcem rundy Legia prowadzi z 3 punktami przewagi nad STF Champion oraz 6 punktami nad Zniczem i Deltą.



KS Ursus II 08 - Legia LSS U13



Ursus był w pierwszej rundzie najtrudniejszym przeciwnikiem legionistów, a losy meczu decydowały się do ostatnich chwil. Tym razem, podopieczni Rafała Wajmana przystąpili do meczu bardzo skoncentrowani ii zmobilizowani. Choć zespół "Traktorków" miał swoje okazje, zdecydowanie częściej pod bramką gospodarze byli zawodnicy Legia Soccer Schools. Zagrali przy tym skuteczniej niż w pierwszym spotkaniu. Efektem dzisiejszej dobrej postawy jest to, że na 1 kolejkę przed końcem rundy nasi zawodnicy mają już gwarancję awansu do II ligi młodzików U13 na wiosnę. Wyzwania sportowe będą już znacząco większe, ale tym bardziej brawo dla naszych graczy, który przebijali się do tego miejsca od najniższych lig.



MKS Polonia Warszawa III 08 - Legia LSS U12



Mecz na szczycie miał ponownie zacięty charakter. Obie drużyny dążyły do zwycięstwa, o którym zadecydowała lepsza dyspozycja dnia i skuteczność. Legioniści długimi momentami atakowali, ale pod bramką momentami brakowało im zdecydowania. Bez wątpienia będą szukać jeszcze lepszej gry i punktów w kolejnych trzech meczach, które pozostały do zakończenia rundy.



Legia U11 - KS L.A.S. 10



Legioniści rozegrali spotkanie rewanżowe z KS Las. Mając w pamięci doświadczenia z poprzednich kolejek, trenerzy Legii postawili przed zawodnikami kilka dodatkowych wyzwań. Mimo pewnych utrudnień, jak np. gra w podwójnym "powerplayu", nasi zawodnicy byli we stanie utrzymywać się przy piłce przez większość czasu. Także pod bramką zespołu gości z Wawra naszym zawodnikom wiodło się co najmniej nieźle, dzięki dobrym rezultatom w grze jeden na jeden, które niwelowały pewne przewagi chłopaków z Lasu. Legioniści zmierzają bardzo dużymi krokami ku nieco poważniejszym wyzwaniom ligowym na wiosnę.



Legia LSS U11A - UKS TKM Tomice 09/10



Strzały (celne): LSS 48 (32) - TKM 3 (2)



Legia LSS: Krzysztof Plewczyński, Jakub Nowacki, Franciszek Krawczyński, Piotr Roguski, Nikodem Sikorski, Nikodem Kęsicki, Jakub Pływaczewski, Jan Andrzejak, Michał Zubrzycki, Aleksander Nieckarz

Trener: Piotr Chmiel, II trener: Michał Małecki



Już w pierwszej odsłonie legioniści osiągnęli znaczącą przewagę. Trzeba jednak powiedzieć, że piłka jak zaczarowana trafiała w słupek, poprzeczkę i bramkarza TKM; za to drużyna gości wyprowadziła dwa groźne ataki - i zdobyła w obu przypadkach bramki. Legioniści po przerwie zmobilizowali się dodatkowo i byli już znacznie lepiej skoncentrowani pod bramką gości. Skuteczność uległa znacznej poprawie i postawa naszych graczy zasługiwała na oklaski, dzięki szybkim składnym akcjom oraz sporej skuteczności w pojedynkach 1 na 1.







Legia LSS U11B - Wicher III Kobyłka 09



Strzały (celne): LSS 45 (31) - Wicher 5 (4)



Legia LSS: Jakub Kuśmierz - Wiktor Pietraszko, Mikołaj Maćkowiak, Jan Bąkowski, Kacper Danowski, Tymon Prorok (Kpt), Ignacy Boniński, Bartosz Ostrowski, Kacper Wiśniewski, Aleksander Wiewiór, Patryk Król (ng)

Trener: Daniel Modzelewski, Jakub Lichwierowicz







Legia U10 - Barca Academy U10



Strzały (celne): Legia 37 (21) - Barca Academy 25 (14)



Legia: Oliwier Frąckiewicz - Michał Kuć, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Szymon Wlazło, Stanisław Ziętek, Maksymilian Albrecht, Bartosz Gawryś, Julian Liwartowski

Trener: Łukasz Listwan, II trenerzy: Michał Konieczny, Tymoteusz Neuff



Interesujący mecz na szczycie rozegrały dziś Legia i Escola. Obie drużyny walczyły dziś nie tylko ze sobą ale i z trudnymi warunkami atmosferycznymi (porywisty wiatr i przelotny deszcz) na śliskiej siłą rzeczy murawie. Legioniści budowali koronkowo akcje, ale niekiedy kończyły się one dość niespodziewanie i rozwój wydarzeń zależał wówczas od tego, czy asekuracja obronna została należycie wykonana. Gdy tego zabezpieczenia brakowało, okazję do wykazania się miał Oliwier Frąckiewicz, który obronił kilka groźnych strzałów. Parokrotnie goście mieli też okazję do radości i należą im się gratulacje za postawę w tym meczu i obecnej rundzie. Legioniści pokazali dziś sporo ciekawych akcji (ostrzeliwali bramkę gości nieco częściej niż oni naszą), z których wykończeniem bywało raz dobrze, a czasem ciut słabiej lub pechowo. Zdarzyło się też kilka wpadek, nad którymi nasi zawodnicy będą bez wątpienia ciężko pracować wraz z trenerami.



KS Ursus '12 - Legia LSS U9<(sparing)



Legia: Mikołaj Borski, Michał Wojcianiec, Mieszko, Hugo Tatarnikov, Artem Lavrentiev, Maciej Dziankowski, Jakub Opieczyński, Antoni Sałamacha



Legia LSS U9 - Hutnik II Warszawa '12 (liga)



Legia: Ignacy Silski, Iwo Kamuda, Julian Bieszki, Dzidek Kinasiewicz, Karol Michalski, Marcel Stępniak, Paweł Pacuła, Jan Jeremi Jurkiewicz

Trener: Mateusz Ludwiniak, II tr. Tymoteusz Neuff



Legia U9 rozegrała w ten weekend dwa spotkania, podzielona na dwie grupy. W sobotę 8 legionistów rozegrało całkiem ciekawy i zacięty sparing z Ursusem, który okazał się wymagającym rywalem. W niedzielę

odbył się z kolei mecz ligowy z Hutnikiem Warszawa. Podobnie jak w 1. meczu tych drużyn, nie padło w nim zbyt wiele goli, choć okazji ku temu nie brakowało. Legioniści często budowali ładne akcje zespołowe czy indywidualne, w ostatniej chwili jednak na posterunku znajdował się nierzadko golkiper gości z Bielan. Mimo wszystko nasi gracze zaprezentowali się w tym meczu z całkiem solidnej strony.



MKS Ząbkovia Ząbki 03/4 - UWKS Legia 03/4

Gole:

0-1 42 min. Sławomir Tymczyszyn (as. Kacper Cetlin)

0-2 68 min. Antoni Sidor (karny na Mikołaju Wiśniewskim)



CWKS Legia: Stanisław Kucharski - Karol Gozdalik (46' Jakub Wąchocki), Kacper Kubiszer (46' Filip Grygorczuk), Patryk Romanowski, Mateusz Zalega (46' Marcin Staszyc), Bazyli Grabiec [04] (46' Michał Rak Ż -kont., 78' Jakub Żołędowski), Kacper Cetlin (46' Antoni Sidor [04]), Sławomir Tymczyszyn, Maksymilian Dobosz Ż, Mirosław Tymczyszyn, Oganes Kazaryan (46' Mikołaj Wiśniewski)

Trener: Łukasz Winek



B klasa: UWKS Legia Warszawa 1-0 Jedność Warszawa

Gol:

1-0 59 min. Antoni Sidor (as. Kacper Cetlin z rzutu wolnego)



Fot. K. Kubiszer: