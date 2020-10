Żeglarstwo

Legia 22. w finale Ligi Mistrzów

Poniedziałek, 19 października 2020 r. 08:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Od czwartku do niedzieli w Porto Cervo na Sardynii rozgrywane były finały Sailing Champions League, w których po raz drugi w historii brała udział załoga sekcji żeglarskiej Legii Warszawa. Legioniści do Włoch wylecieli we wtorek, a dzień przed zawodami odbyli trening na jachcie J70, na których rozgrywane były zawody. Nasz klub wystąpił w składzie Jakub Pawluk, Michał Szmul, Oskar Śleziona i Marcin Banaszek. W czwartek odbyły się dwa wyścigi przy dość dużym wietrze - pierwszy legioniści zakończyli na miejscu piątym, zaliczając dwa "wodowania" na spinakerze, w drugim wypadli znacznie lepiej.



"Dziś wiał mocny, szkwalisty, porywisty wiatr dochodzący w kopach nawet do 38 węzłów. Mieliśmy dwie solidne wywózki. W pierwszym wyścigu zaliczyliśmy dwie gleby. Zabrakło opływania w tak silnym wietrze na tych jednostkach. Mimo tego ukończyliśmy go na piątym miejscu, dwie łódki nie dopłynęły do mety w ogóle. Nie brakowało dramatycznych momentów, wywózek, kolizji. W ostatnim wyścigu dnia udało nam się dopłynąć na drugim miejscu. To był ładny wyścig, dobre decyzje, zacięta walka z przeciwnikami aż do samej mety" - relacjonował początek rywalizacji w Żeglarskiej Lidze Mistrzów Jakub Pawluk.







Drugiego dnia wiało już nieco mniej (do 20 węzłów). Niestety już podczas drugiego wyścigu tego dnia kontuzji doznał Oskar Śleziona. "W drugim wyścigu ładnie wystartowaliśmy, skutecznie pokonaliśmy pierwszą halsówkę, płynęliśmy na trzeciej pozycji. Podczas zwrotu przez rufę Oskar stracił równowagę, przewrócił się podczas tego dynamicznego manewru na tyle nieszczęśliwie, że zwichnął staw barkowy. To była pierwsza rufa od razu po postawieniu genakera. Od tego momentu leżał w kokpicie, zwijał się z bólu, a my musieliśmy dojechać do mety w trójkę i z trzeciego miejsca spadliśmy na szóste" - relacjonują legioniści.







Śleziona trafił do szpitala na nastawianie barku, a Legia złożyła pismo do komisji regatowej o zgodę na zmianę Oskara na zawodnika Dżygitu Białystok (drugi klub z Polski startujący w tej edycji Sailing Champions League). Ostatecznie pozwolono legionistom na zmianę jednego zawodnika. "Następny bieg również z Adamem 'Dżygitem' naprawdę dobrze wyglądał. Poprawny start, na górny znak wchodziliśmy na pierwszym-drugim miejscu, burta w burtę. Podczas odpalania spina przyszedł bardzo mocny kop, a my byliśmy łódką nawietrzną. Dosłownie zdmuchnęło nas na łódkę Francuzów, co skończyło się karą. Waliło ponad 30 węzłów, zrzucenie genakera, wykonanie kółka i... pożegnaliśmy się z dobrym układem w tym wyścigu. Zanim się pozbieraliśmy spadliśmy na szóste miejsce i tak już dojechaliśmy do mety. Niedosyt i niesmak po tym ostatnim wyścigu" - relacjonuje Kuba Pawluk.







W sobotę i niedzielę Oskar Śleziona, mimo bólu, startował ponownie z naszą załogą, która po trzech dniach rywalizacji plasowała się na pozycji 19 w klasyfikacji generalnej. "Brakowało nam czasem... dodatkowej ręki. Do tego nakładały się nietrafione decyzje i spóźnione manewry. Po prawdzie statystycy żeglarstwa światowego wskazali kilka momentów, kiedy jeździliśmy na 1-2-3 lokatach, ale ostatecznie zawsze finiszowaliśmy nie wyżej niż miejsca 4-5. W stawce jest bardzo, bardzo ciasno i blisko" - relacjonuje Pawluk.



W niedzielę legioniści najlepiej spisali się w ostatnim wyścigu i całą rywalizację w Sailing Champions League zakończyli na miejscu 22. W lipcu zeszłego roku, nasza załoga zajęła miejsce 17. w półfinale Ligi Mistrzów w St. Petersburgu i nie zakwalifikowała się do finału SCL.







Punktacja Legii za poszczególne wyścigi w obecnej edycji SCL prezentuje się następująco: 5, 2, 5, 6, 2, 6, 6, 6, 4, 6, 4, 7, 6, 1.



Końcowa klasyfikacja Sailing Champions League 2020:

1. Segel- und Motorboot Club Überlingen (Niemcy) 10 pkt.

2. Aeronautica Militare (Włochy) 11

3. Seglervereinigung Kreuzlingen (Szwajcaria) 14

4. Akhmat National Sailing Team (Rosja) 16

5. Regattaclub Oberhofen (Szwajcaria) 39

6. Club Náutico Arrecife (Hiszpania) 42

7. Norddeutscher Regatta Verein (Niemcy) 42

8. Kongelig Dansk Yachtklub (Dania) 44

9. Wassersport-Verein Hemelingen (Niemcy) 44

10. APCC Voile Sportive (Francja) 46

11. Mühlenberger Segel-Club (Niemcy) 48

12. Clube We Do Sailing (Portugalia) 49

13. Åländska Segelsällskapet (Finlandia) 50

14. Münchner Yacht-Club (Niemcy) 50

15. Verein Seglerhaus am Wannsee (Niemcy) 56,66

16. Bordée de Tribord (Szwajcaria) 58

17. Segelclub TWV Achensee (Austria) 60

18. Deutscher Touring Yacht Club (Niemcy) 60

19. Hjuviks Båtklubb (Szwecja) 63

20. Stenungsunds Segelsällskap (Szwecja) 64

21. Kungliga Segelsällskapet (Szwecja) 66

22. Legia Warszawa 66

23. Yachtclub Hard (Austria) 70

24. Bocholter Yachtclub (Niemcy) 73

25. Württembergischer Yacht-Club (Niemcy) 78

26. Kalev Yacht Club (Estonia) 84

27. PZKS Dżygit Białystok (Polska) 85